مهرجان “هاربين” في الصين: قلاع ومعابد وجسور من الثلج

افتتح مهرجان هاربين الدولي السابع والثلاثون للنحت على الجليد والثلج في الصين أمام الزوار بأبراج وقصور وقلاع مجمدة.

ويٌعد هذا المهرجان في هاربين، مدينة في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، واحدا من أكبر المهرجانات من نوعه.

ويتميز بهياكل شاهقة من الجليد والثلج، وسيستضيف أنشطة مثل التزلج، وهوكي الجليد، وكرة القدم على الجليد، والتزلج السريع، ومسابقات التزلج.

ومع تقييد الدخول إلى الصين بسبب وباء كورونا، من المتوقع أن يشكل السياح المحليون غالبية الزوار.

وبدأ المهرجان في عام 1963 وانقطع أثناء الثورة الثقافية الصينية، واستُكمل العمل فيه مرة أخرى في عام 1985.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قام حوالي 300 “عامل مناجم الجليد”، العديد منهم عمال بناء ومزارعين، ببناء هياكل الجليد الشاهقة للمهرجان.

ولبناء المدينة المتجمدة، منح عشرات الآلاف من الكتل الجليدية من نهر سونغهوا المتجمد الذي يبلغ عرضه كيلومترا، والذي يشق طريقه عبر هاربين.

ونقلت بعد ذلك الكتل بالشاحنات إلى مكان المهرجان، حيث استخدمت لبناء قلاع بالحجم الطبيعي ومعابد باغودا وجسور وحتى مطعم وجبات ساخنة شغال.

وقال عامل منجم الجليد وانغ كيوشنغ لوكالة رويترز لماذا احتاجوا إلى استخدام الجليد من النهر: “الجليد الاصطناعي ليس بهذه السماكة، وليس قويا بما يكفي ليحمل الريح”.

وكان العمال يرتدون أحذية مطاطية تصل إلى الركبة ، وسترات من أسفل، وقفازات سميكة وقبعات ذات أغطية لحماية آذانهم من درجات الحرارة المنخفضة.

وقال تشانغ وي لرويترز “نأتي لتعدين الجليد في السادسة صباحا كل يوم.”

“نحتاج إلى العمل الإضافي أحيانا، حتى الساعة 8 أو 9 مساء، حتى بعد منتصف الليل.”

وضعت كتل الجليد فوق بعضها البعض لبناء الجدران.

ثم قام العمال بتشكيلها وتشذيبها وتقطيعها حسب الحجم باستخدام المناشير وشوك المخللات وأزاميل الأسنان.

أثناء العمل، تناول عمال مناجم الجليد غداءهم – وعاء من النودلز الحارة أو الزلابية أو الكعك المطهو على البخار – في مقاصف مؤقتة مصنوعة من أعمدة خشبية وأغطية بلاستيكية.

وتضاء الهياكل الجليدية المتقنة في الليل بمجموعة رائعة من الألوان.

ويستمر مهرجان هاربين للجليد حتى 25 فبراير/ شباط 2021.