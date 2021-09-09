مهلة أخيـرة لشمول العمال الأجانب بالضمان الإجتماعي

عمّان – الغد – أعلنت المؤسسـة العامة للضمـان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مـركـزهـا الإعلامي عن توجهها لتعديل فترة سريان برنامج “بادر” على العمالة الأجنبية غير المشمولة في الضمان الاجتماعي، بحيث ينتهي تطبيق البرنامج على هذه الفئـة في نهاية الشهر المقبل بدلاً من نهايـة شهر كانون أول من هذا الـعام.

وأوضحت المؤسسـة أن برنامج بادر الذي أطلق بموجب أمـر الدفـاع رقم (14) لسـنة 2020 وما طـرأ عليه من تعديلات يتيح للمنشآت شمول العاملين لديهـا بأثر فـوري دون الحـاجـة لشمـولهـم عن فترات العمـل السـابقـة أو الشمـول من تاريخ التفتيش على المنشأة.

وأكـدت المؤسسـة بأن تعـديـل سريـان هذا البرنامج على العمـالة الأجنبيـة جاء بـهدف التكـامـل مع الإجراءات الحكـومـية لتنظـيم سوق العمـل وبالتنسيق المبـاشـر مع وزارة العـمـل.

كمـا بينت المؤسسـة بأنه في حـال عـدم قيـام المنشأة بشمـول العامليـن الأجانب لديـها قبل نهـاية 31 تشـرين أول المقبل فسيكون شمـولـهم مرتـبطا بتـاريخ التـحـاق الـعامـل بالعمـل ومـا يترتب على ذلك من اشتراكـات عن الفتـرات السـابـقة ومـا يتبعـها من فـوائد تأخـير وغـرامـات حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي بالإضـافـة إلى فرض غرامـة مـاليـة مقـطـوعـة عـن كـل عـامـل مـقـدارهـا (1000) دينـار.