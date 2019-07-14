مهلة أسبوعين لإزالة أكشاك شارع الستين في السلط

السلط- أمهلت محافظة البلقاء أصحاب الأكشاك على شارع الستين “الطريق الدائري لمدينة السلط”، اسبوعين لإزالة أكشاكهم، داعية اصحابها لمراجعة المحافظة لأخذ تعهدات عليهم بإخلاء وإزالة اكشاكهم.

وقال محافظ البلقاء نايف الحجايا انه جرى تبليغ أصحاب الأكشاك بمراجعة دار المحافظة للتوقيع على تعهدات بإزالة تلك الأكشاك وإعادة الطريق إلى وضعه السابق.

واضاف ان التعهدات تهدف الى ان يقوم أصحاب الأكشاك بإزالتها من تلقاء أنفسهم وبطريقة ودية بحيث يتم المحافظة على ما يملكون فيها بعيدا عن الاضطرار لتنفيذ حملة أمنية لإزالة هذه الأكشاك.

واشار الى أن الوضع الحالي بتواجد الأكشاك على شارع الستين له من سلبيات سواء على الصحة والسلامة العامة نظرا لما يقدم من حلويات ومأكولات غير خاضعة للرقابة من قبل اي جهة رسمية بالاضافة الى السلبيات الناتجة عن الازدحامات المرورية وما ينتج عنها من حوادث مرورية كثيرة، والتصرفات والسلوكيات التي تمارس من قبل البعض وغير المقبولة والمنافية لعاداتنا واخلاقنا.

وبين أن شكاوى كثيرة وردت إلينا من المواطنين حول تلك السلبيات الناتجة عن وجود الأكشاك على شارع الستين وهذا يدفعنا للتحرك لإنهاء تلك المشكلة. (بترا)