مهلة جديدة لتسديد رسوم طلبات “القبول الموحد”

تيسير النعيمات

عمان – منحت وحدة تنسيق القبول الموحد نحو 2300 طالبة وطالبا لم يسددوا رسوم الطلبات المقدمة لوحدة تنسيق القبول الموحد فرصة اخرى لتسديد الرسوم تنتهي الخميس المقبل .

وقال مدير الوحدة الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ”الغد ” إن الوزير الدكتور محمد ابو قديس وجه الوحدة لنشر اسماء غير المسددين على مواقع الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي لاعطائهم فرصة التسديد والتنافس على المقاعد ضمن قائمة القبول الموحد.

وجاء منح الفرصة الجديدة والنهائية خشية ان تكون هواتف الطلبة قد تعرضت للفصل ولم تصلهم الرسائل للتسديد .

وانتهت المهلة السابقة لتسديد رسوم طلبات القبول الموحد ا الخميس الماضي وكان نحو 2550 طالبة وطالبا لم يقوموا بتسديد الرسوم بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات السبت قبل الماضي.

ومن المتوقع ان يحدد مجلس التعليم العالي خلال جلسة يعقدها نهاية الاسبوح الحالي اعداد الطلبة المقرر قبولهم في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريس للعام الجامعي المقبل 2021 – 20222، بعد تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وتعمل وحدة تنسيق القبول على تدقيق الوثائق تمهيدا لاعلان قائمة القبول الموحد نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل.

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