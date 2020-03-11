مهمة الثلاثي ذيب وأبو عالية ومنير تبدأ الأحد.. الأرجنتيني مرشح للرمثا بـ35 ألفا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مهمة جديدة مشتركة لذيب وأبو عالية ومنير الأحد

يستعد نجوم كرة القدم الأردنية السابقين والمدربين الحاليين عامر ذيب وقصي أبو عالية ومحمد منير، للبدء في مهمة مشتركة، تتمثل في الإشراف على تدريب فريق مغير السرحان، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويستعد ذيب وأبو عالية ومنير، لبدء مهمتهم رسميا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، من خلال مباشرة التدريبات، لتجهيز فريق قادر على تحقيق نتائج جيدة خلال الدوري المنتظر انطلاقه خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.

ووفق المعلومات، فإن عامر ذيب سيعمل كمستشار فني في النادي، فيما سيتولى قصي ومنير مهمة تدريب الفريق.

كما سيتولى عصام الريماوي مهمة تدريب حراس المرمى في مغير السرحان.

وجاء استعانة السرحان بهؤلاء النجوم، أملا في تحقيق نتائج جيدة تلبي طموحات جماهير النادي، حيث يتوقف ذلك على مدى استجابة الإدارة لطلبات اللاعبين من لاعبين جدد قادرين على تعزيز صفوف الفريق.

محترف الرمثا الأرجنتيني يتجه للتوقيع بـ35 ألف دينار

اجتاز المحترف الأرجنتيني ماتيس كونتي يوم أمس، الاختبارات الطبية التي خضع لها، تمكهيدا للتوقيع على كشوفات الفريق، في حال اجتاز ايضا الاختبارات الفنية.

ووفق المعلومات، فإن المدير الفني لفريق الرمثا عيسى الترك، أبدى رضاه المبدئي عن مستوى اللاعب في التدريبين الأخيرين، ما يرجح الايعاز للإدارة بتوقيع اللاعب على كشوفات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتفيد الأنباء أن الرمثا اتفق مع المحترف الأرجنتيني على التفاصيل المالية في حال نال إعجاب الجهاز الفني، حيث سيحصل اللاعب على حوالي 35 ألف دينار، وهو رقم مقبول لإدارة الرمثا التي أنفقت مبالغ مالية كبيرة على فريق الكرة.

حكام المحترفين يستعينون بحسونة والحافي

في خطوة اعتبرت في الاتجاه الصحيح، استعانت دائرة الحكام بالخبيرين التحكيميين على المستوى الدولي والآسيوي عوني حسونة وإسماعيل الحافي، في إطار البحث عن تطوير مستوى حكام المحترفين.

وأشرف حسونة والحافي أول من أمس، على التدريب الفني الذي جرى على ملعب البولو، والذي خصص لحكام المحترفين، حيث قاد الخبيران التمرين الفني، والذي تلاه تقديم بعض النصائح والارشادات للحكام في إطار البحث عن تصويب العديد من الأخطاء التي حدثت في الفترة الأخيرة.

كما شهد التدريب، إجراء تمارين لياقة بدنية في إطار البحث عن مزيد من الجاهزية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية في إطار تصحيح مسار التحكيم الذي تعرض لوابل من الانتقادات في الفترة الأخيرة.

إصابة للاعب الرمثا مناصرة

تعرض لاعب فريق الرمثا لكرة القدم عمر مناصرة لإصابة في “بطة” القدم، ما يعني عدم قدرته على المشاركة أمام الأهلي في مباراة اليوم في حال جرى اللقاء. ويعاني مناصرة من استطالة في العضلة، ما دفع الجهاز الطبي، لمنحه استراحة طبية لعدة أيام، بعيدا عن تدريبات الكرات والمشاركة في التقسيمة.

عكوبة وفطافطة يوقعان في السعودية لعامين إضافيين

وقع المحاضران الأردنيان زياد عكوبة ووليد فطافطة، لتجديد عقدهما مع شركة سعودية لمدة عامين إضافيين، لمواصلة العمل في الإشراف على دورات تدريبية يعقدها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مختلف مناطق السعودية.

ووقع عكوبة على تجديد العقد لعامين إضافيين كمدير فني، فيما وقع فطافطة كمحاضر.

وعاد فطافطة قبل أكثر من أسبوع إلى عمان، قادما من السعودية، فيما عاد عكوبة أول من أمس، بعد أن بعد قرار الاتحاد السعودي تجميد جميع الأنشطة الكروية من دورات ومباريات.

لاعبو الفيصلي يخضعون لتدريبات لياقة شاقة

خضع لاعبو فريق الفيصلي خلال الأيام القليلة الماضية، لتدريبات لياقة بدنية شاقة، بإشراف الدكتور غازي الكيلاني، الذي تولى مهمته في الأيام القليلة الماضية. وشعر لاعبو الفيصلي في الأيام الماضية بقوة التدريبات، بعد أن استثمر الكيلاني غياب المدير الفني عقب استقالة التونسي شهاب الليلي، ليفرغ اللاعبين لتدريبات لياقة ساهمت في ارهاق نجوم الفريق.

هبة العابد تنجز مهمتها في فيتنام

أنجزت مقيّمة الحكمات هبة العابد، مراقبة مباراة منتخبي فيتنام واستراليا التي جرت يوم أمس، في إطار التصفيات الأولمبية لمنتخبات السيدات. وجرت المباراة يوم أمس، حيث تولت هبة العابد مهمة تقييم حكمات اللقاء، بناء على تكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في انتظار عودتها إلى عمان اليوم.

وتعتبر العابد من خبيرات التحكيم التي عادة ما تحصل على مهمات تحكيمية كبيرة خارج الأردن.

إعتداء على حكم مباراة بسبب خطأ تحكيمي

تسبب خطأ تحكيمي يوم أمس، في اعتداء لاعبين على حكم مباراة فريقي ابو علندا والطالبية التي جرت، في إطار منافسات دوري أندية الدرجة الثالثة.

وشهدت المباراة الغاء الحكم لأكثر من هدف يعتقد لاعبوه أنها صحيحة، ما أثارهم ودفعهم للاعتداء على الحكم لولا تدخل رجال الأمن.

ويرى اللاعبون أن الحكم بالغ في ارتكاب الأخطاء التحكيمية، ما أثارهم وبالتالي دفعهم نحو الاعتداء على الحكم في نهاية المباراة.

لاعبو العقبة ومعان في مدينة العقبة بشكل إحترازي

رغم قرار أندية المحترفين بتعليق المشاركة في دوري المحترفين، إلا أن ناديي شباب العقبة ومعان، توجها إلى مدينة العقبة، تحسبا لأي قرار قد يأتي بإعادة النظر بقرار التعليق. ووفق برنامج دوري المحترفين، ينتظر أن يلتقي فريقا شباب العقبة ومعان اليوم الخميس، على ملعب تطوير العقبة، في إطار المنافسات الرسمية.

وفضل العقبة التوجه إلى مدينة العقبة أول من أمس، فيما توجه لاعبو معان إلى العقبة يوم أمس بشكل احترازي، لمواجهة أي تطور.

يشار إلى أن ناديا معان وشباب العقبة، يعتبران من الأندية التي وقعت على قرار تعليق المشاركة.

عيد يواصل رئاسة نادي البتراء

جددت الهيئة العامة لنادي البتراء، الثقة برئيس النادي نعمان عيد، ليواصل قيادة مسيرة البتراء في المرحلة المقبلة.

وعقدت الهيئة العامة لنادي البتراء إجتماعا في مقر النادي، لانتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي بحضور مدير شباب محافظة الزرقاء أحمد الحسن، وخالد الشويات مساعد مدير الأندية، وفيصل الحلاب، حيث تم تلاوة التقريرين المالي والإداري والموافقة على تعيين مدقق مالي، وتم فتح باب الترشيح لدوره قادمة، وفاز كل من التالية أسماؤهم لدورة جديدة وهم: نعمان عيد رئيسا، سليم أبو كركي نائبا للرئيس، المهندس منير أبو رحمة أمينا للسر، الأغر الكيلاني أمينا للصندوق، معزوزة خضر رئيسة اللجنة الرياضية، رأفت عرار رئيسا للجنة الاجتماعية والفتيان الأيتام، مهدي الخوالدة رئيسا للجنة الثقافية. ويعتبر نعمان عيد من رؤساء الأندية النشيطين، حيث نجح في تفعيل أنشطة النادي في زمن قياسي.

كواليس النجوم

• محاضرون في اتحاد كرة القدم، انتقدوا توسيع صلاحيات المدير الفني للأكاديميات الهولندي الكسندر الذي أبعد محاضرين اثنين، بداعي عدم قدرتهما على القاء المحاضرات في الدورات التدريبية… محاضرون أشاروا إلى أن الكسندر كان ينوي إبعاد محاضر ثالث، قبل أن يخضع الهولندي لوساطة دفعته للابقاء على المحاضر وفق ما أكدته مصادر لـ”الغد”… محاضر آخر اعتبر أن تقييم المحاضرين أمر مهم، ولكن يجب أن يكون من قبل أناس متخصصين في هذا الجانب.

• اتحاد كرة القدم علم بعزم أندية الدرجتين الأولى والثانية، عقد اجتماع يوم السبت المقبل، من الخبر الذي نشرته “الغد” يوم أمس.. الاتحاد وفور قراءة الخبر بادر للاتصال بعدد من مسؤولي هذه الأندية للاستفسار عن الموضوع وأسبابه.

وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية تداعت لعقد اجتماع السبت في مقر نادي اتحاد الرمثا، لدراسة آلية الضغط على الاتحاد للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة.. اتحاد الكرة وجد نفسه في موقع محرج، لا سيما وأن عضوي مجلس الإدارة سليم خير ومنصور عبيدالله يشاركان في هذه الاجتماعات بصفتهما رئيسي ناديي شباب الأردن واتحاد الرمثا.. مطلعون في الاتحاد توقعوا أن يكون دور منصور عبيدالله وسيطا لمحاولة التقريب في وجهات النظر وصولا إلى حل مرض لجميع الأطراف.

• اجتماع الاتحاد العربي للميني فوتبول الذي كان مقررا في عمان يوم السبت المقبل، تقرر تأجيله، بسبب عدم قدرة المدعوين للحضور إلى عمان بسبب قرارات رئاسة الوزراء بشأن القادمين والمغادرين من عمان.

• أندية المحترفين خلال اجتماعها في النادي الأهلي أمس، تعاهدت على مواصلة التضامن، خاصة بالنسبة للأندية التي ستغيب عن مباريات اليوم إذا ما واصلت الأندية تعليق مشاركتها.. أندية طالبت أن تكون الكلمة موحدة للتصدي لأي عقوبة قد يتخذها الاتحاد لاحقا بحق أندية رفضت الحضور إلى الملعب لخوض مباراة في الدوري.

• النادي الفيصلي بدأ أول من أمس، محاولاته لضمان دخول المدرب السوري حسام السيد إلى عمان، للإشراف على تدريب فريق كرة القدم.. المحاولات جاءت بعد قرار الحكومة بفرض قيود على القادمين إلى المملكة.. الفيصلي يملك خيارات أخرى في حال لم ينجح في ادخال السيد.

• محترفون عرب سابقون في أحد أندية المحترفين، رفضوا طلب النادي بحل القضايا فيما بينهم بشكل ودي، وسحب الشكوى التي تقدموا بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”… اللاعبون اصروا على موقفهم إلا في حال قام النادي بدفع مستحقاتهم بشكل كامل… النادي قام بزيارة المحترفين في بلدهم وعرض عليهم التسوية دون أن ينجح في ذلك، بانتظار جولة جديدة من المفاوضات والمحاولات.

• “الواتس اب” بات لغة الخطاب والمحاورة بين رؤساء أندية المحترفين.. كما أنه لغة حوار بين اللاعبين الذين شكلوا مجموعات على “الواتس اب”.. الأندية أبلغت لاعبي فرقها يوم أمس، انها ستبلغهم بقرار اقامة المباريات من عدمه عبر المجموعات التي أنشئت على هذا التطبيق.

• أغلب مدربي أندية المحترفين لكرة القدم، أكدوا لـ”الغد” أنهم تعاملوا في اليومين الماضيين مع التدريبات على اساس وجود مباريات في الدوري، وبالتالي اجراء تدريبات فنية خفيفة بعيدا عن اللياقة البدنية العالية.. عدد من المدربين توقعوا تأجيل المباريات، وبالتالي اجراء التدريبات على هذا الأساس.

• فريق الظفرة الإماراتي الذي يحترف في صفوفه اللاعب ياسين البخيت، تأهل إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الإمارات، بعد فوزه على بني ياس، مساء أول من أمس الثلاثاء، بهدف دون مقابل.