مهمة صعبة لـ”الناشئات” أمام إيران بالتصفيات الآسيوية اليوم

مهند جويلس

عمان- يجد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، نفسه أمام مهمة صعبة لبلوغ الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (إندونيسيا 2024)، وذلك عندما يواجه منتخب إيران عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الثامنة.

ويحتاج منتخب الناشئات من أجل بلوغ الدور الثاني من التصفيات، للفوز بفارق 5 أهداف على الأقل على نظيره الإيراني، من أجل احتلال صدارة المجموعة الثامنة، وذلك بعد أن تصدر منتخب نيبال المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخب إيران.

وكان المنتخب الوطني قد تلقى خسارة مفاجئة من نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف أول من أمس، في ظهوره الأول بالتصفيات، حيث لم يقدم المنتخب ما يشفع له بالخروج بنقاط الفوز، بعد أخطاء دفاعية عديدة كلفت المنتخب باستقبال 4 أهداف فقط، مع تصدي حارسة المرمى للعديد من الكرات خلال 90 دقيقة.

وتسعى المديرة الفنية للمنتخب أسيل بربراوي، إلى إبعاد اللاعبات عن الآثار السلبية والمعنوية بعد الخسارة الثقيلة أمام نيبال، والتي قلصت من حظوظ تأهل منتخبنا رغم الاستعداد المبكر لها منذ قرابة العامين تقريبا، في الوقت الذي يجد به المنتخب مسألة خوض مبارتين خلال 48 ساعة أمرا مرهقا على اللاعبات.

واعتمد المنتخب في لعبه على المهارات الفردية لكل من أروى البطاينة وراما الخاشوك وسرعتهما على طرفي الملعب، ما أدى إلى استنزاف طاقتهما في وقت مبكر من اللقاء، مقابل عدم وجود الرغبة لدى اللاعبات في استشعار الخطر منذ وقت مبكر للمباراة، وسهولة تأثرهن معنويا في حال التأخر بالنتيجة.

وستضطر بربراوي لإجراء تغيير واحد على الأقل في تشكيلة المنتخب مقارنة بالمباراة الماضية، وذلك بعد أن تعرضت اللاعبة ريتال سلامة للبطاقة الحمراء أمام نيبال، إذ من المتوقع أن تدفع بصفة أساسية بكل من سيلين سيف، لمى الحسنات، ملاك خضراوي، جنان الصاحب، زينة الداود، رغد النعيمي، جيدا كمال، راما الخاشوك، أروى البطاينة، مايا عوض الله وجنة معتوق.

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني اللقاء وعينه على الخروج بنقطة واحدة على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، وذلك بعد فوزه في المباراة الأولى بهدف نظيف على نيبال، والظفر بأول 3 نقاط في منافسات المجموعة.

ومن المتوقع أن يستمر المدير الفني للمنتخب الإيراني شادي ماهيني اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الأولى، والمكونة من فاطمة صاليحي، بيتا خازاي، بارينا بيشدار، سيديسيتايش فيزراحيمي، سامانيه غاماري، أصال غاجاريان، تانيا جاهانشاهي، مايدي كيفاج، بارينا رحماني، مينا بابويه ومريم ديني.