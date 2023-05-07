مهم من الصحة العالمية بعد ارتفاع إصابات كورونا

علّقت رئيسة الفريق الفني لكوفيد-19 لدى منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، خلال مقابلة تلفزيونية ترجمها معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، على الارتفاع في عدد حالات الإصابة بكورونا في أجزاء كثيرة من العالم.

واجابت ماريا فان كيركوف، خلال المقابلة التي أدارتها فسيمتا غوبتا سميث، عن أسئلة ماذا يعني هذا الانتشار؟ وكيف يتطور فيروس السارس كوفيد-2؟ وماذا يعني عندما نقول إن العالم يجب أن يتعلم الآن كيف يتعايش مع كوفيد-19؟

السؤال الأول: نبدأ بهذه الأعداد المتزايدة من كوفيد-19، التي نشهدها في بعض البلدان، ماذا يعني ذلك؟

الجواب: هناك عدد من الأسباب التي تجعلنا نرى حالات متزايدة في عدد من البلدان. الأول هو أن الفيروس يستمر في التطور. منذ ظهور أوميكرون لأول مرة، كان لدينا أكثر من 900 سلالة فرعية من أوميكرون في التداول، ونحن نتتبع كل واحد منهم، وسنتحدث عن ذلك خلال دقائق.

السبب الآخر هو أننا قمنا برفع تدابير الصحة العامة والإجتماعية، لذلك يعيش الناس حياتهم بأمان قدر الإمكان، لأننا نمتلك تغطية متزايدة للتطعيم في جميع أنحاء العالم، وهناك مستوى متزايد من المناعة ناجمة عن التطعيم و/أو العدوى السابقة. ولكن هذه المناعة تتضاءل بمرور الوقت مما يعني أن الناس يمكن أن يصابوا، وأن مجموعة المتغيرات التي تظهر والتي زادت من قابلية الانتقال مما يعني أنها يمكن أن تصيب الناس بسهولة أكبر، لأنها تمتلك خصائص الهروب المناعي، يعني ذلك يمكن أن يصاب الناس مرة أخرى.

لذلك هذا شيء سيتعين علينا التعامل معه في المستقبل. في الوقت الحالي، نشهد زيادة في الإبلاغ عن الحالات من عدد من البلدان حول العالم، على سبيل المثال إحدى هذه البلدان هي الهند، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد زيادة في اكتشاف الحالات بسبب السلالة الفرعية (XB .1.16. ) .

لقد زاد (XB.1.16 ) من قابلية الانتقال، لكننا لم نشهد بعد تغييرًا في الخطورة. سبب آخر يجعلنا على الأرجح نشهد زيادة في الإبلاغ عن الحالات من الهند، هو أن واحدة من آخر موجات العدوى الكبيرة التي تعرضت لها الهند، كانت “موجة دلتا”، وكان ذلك منذ بعض الوقت، بينما نشهد زيادة في الحالات في عدد من البلدان حول العالم، لا نشهد حقًا زيادة في حالات الدخول للمستشفيات والوفيات، وهذا ليس صحيحًا في جميع البلدان.

ما زلنا نرى دخول المستشفى وفي الوقت الحالي نقدر أن مئات الآلاف من الأشخاص يقيمون في المستشفى كل أسبوع بسبب كوفيد-19، ولكن لأن لدينا إمكانية الوصول إلى التشخيص والرعاية السريرية المبكرة واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات الآمنة والفعالة، لا يموت الأشخاص المصابون أو المصابون مرة أخرى بفيروس كوفيد-2 بشكل متكرر كما كان الحال في بداية هذا الوباء عندما لم يكن لدينا علاجات ولم يكن لدينا لقاحات

السؤال الثاني: تحدثي إلينا عن كيفية تطور فيروس كوفيد-19

الجواب: كلما زاد انتشار فيروس سارس كوفيد2، زادت فرص تغييره. هذا ما تفعله الفيروسات، ويستمر هذا الفيروس في التطور في السنة الرابعة من هذا الوباء. لقد أثار أوميكرون الكثير من القلق والتداول لأكثر من عام حتى الآن.

لدينا نوعان مختلفان مثيران للاهتمام من السلالات التي نتتبعها من حيث تتبع قابليتها للانتقال وشدتها وتأثيرها على تدخلاتنا. ولدينا تقييمات للمخاطر منشورة على الإنترنت. هذان النوعان هما (XB.1.5) و (XB.1.16) ولدينا أيضًا عدد من المتغيرات الخاضعة للمراقبة والتي نتتبعها.

السؤال الثالث: مثلما قلت إن هذا الفيروس موجود ليبقى وعلينا أن نتعلم كيف نتعايش مع سارس كوفيد 2 المنتشر وكوفيد-19، ماذا يعني ذلك للأفراد وكذلك الحكومة؟

الجواب: نحن بحاجة إلى الحكومات لضمان الوصول إلى التشخيص السريع، والتأكد من أن الأشخاص يتم اختبارهم بسرعة كبيرة، حتى يدخلوا في مسار الرعاية السريرية، وأن تتمكن الحكومات من الوصول إلى هذه الأدوية المضادة للفيروسات، بحيث يمكن علاج الناس بسرعة كبيرة، بحيث لا تصاب بمرض شديد.

علينا أن نعمل على زيادة تغطية التلقيح الأولية، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وعلينا أن نضمن حصول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة على التعزيزات حسب الحاجة. نحتاج أيضًا إلى أن تركز الحكومات على المراقبة للتأكد من أننا نتتبع هذا الفيروس.

وكأفراد، من المهم حقًا أن تعرف ما هي مخاطرك، وأن تتخذ خطوات لتقليل المخاطر أثناء عيش حياتك. أولاً وقبل كل شيء، احصل على التطعيم وتعزز إذا كان ذلك موصى به لك. ليس من المهم فقط أن تكون قد تلقيت التطعيم، ولكن متى كانت آخر جرعة معززة لك، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتك أنت وأحبائك. وتذكر، نحن أيضًا قلقون بشأن حالة ما بعد كوفيد-19 – والآثار المحتملة لتكرار العدوى. هناك الكثير مما نعرفه عن هذا المرض بعد أربع سنوات، ولكن لا تزال هناك بعض الشكوك.

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