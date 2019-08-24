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مهندسون يعتصمون ضد اتفاقية الغاز على مدخل جرش (صور)

منذ 5 ساعات

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عمان- الغد- نفذ مهندسون اعتصاما ضد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في منطقة سيل جرش بعد منعهم من قبل قوات الأمن الوصول لمنطقة الاعتصام بالقرب من سايبر ستي في اربد.

وقال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن دورية شرطة طلبت من الحافلة الذي تقل مجموعة من المهندسين المتوجهين للمشاركة في اعتصام ضد اتفاقية الغاز في اربد، العودة وعدم إكمال مسيرتها.

وأضاف المهندس الزعبي أن دوريات الشرطة قامت بإيقاف الحافلة في طريق سيرها عدة مرات، إلى أن تم ايقافها أخيرا بالقرب من سيل جرش والطلب من الحافلة العودة ادراجها.

وأشار إلى أنه أيضا تم منع المهندسين القادمين من فرع النقابة في اربد من الوصول إلى موقع الاعتصام.

وأبدى المهندس الزعبي استغرابه واستهجانه لمنع الاعتصام في سابقة تعد الأولى من نوعها، في وقت ينتهك فيه الاحتلال الصهيوني الاتفاقيات التي تؤكد الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس.

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