“مهندسو الطاقة العالميين” تؤسس فرعا لها في جامعة الشرق الأوسط

عمان – أعلنت كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط رسميا عن تأسيس فرع لجمعية مهندسي الطاقة العالميين (AEE) في رحابها، بهدف الإطلاع على أهم التطورات الحاصلة في حقل الطاقة المتجددة، والمساهمة في صياغة ووضع الخطط والبرامج الشاملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، بدءا من مختبرات الجامعة وترشيد الطاقة لتعزيز مساهمتها المستقبلية في خليط الطاقة الكلي للجامعة كنقطة انطلاق .

وأكد رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة في الكلية الدكتور سامر أسعد، خلال الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية الذي ضم نخبة متميزة من طلبة قسم هندسة الطاقة المتجددة في الجامعة، أن الأولوية لعمل الجمعية في المرحلة المقبلة، هو عقد الدورات التدريبية المجانية في مجال الطاقة المتجددة، ونشر ثقافة التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع وتنسيق الزيارات العلمية لطلبة القسم خارج الجامعة، إضافة لإعداد مهندسي المستقبل، الذين يمتلكون شغفا وإصرارا في صنع التغيير في مجال الطاقة على المستوى المحلي والإقليمي.

تجدر الإشارة إلى ان جمعية مهندسي الطاقة العالميين أكثر من 18500 متخصص في مجال الطاقة المتجددة، منتشرين في أكثر من 100 دولة حول العالم، عملت على تأسيس 90 فرعًا محليًا ودوليًا، بهدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والاستفادة من خدماتها المبتكرة، إضافة لتعزيز برامج الإدارة البيئية.

وتسعى كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط من خلال تأسيس هذا الفرع، إلى تحقيق معاني رسالة الجامعة، والرامية إلى إعداد القادة وتهيئتهم لسوق العمل مستقبلا، إضافة لسعي قسم الطاقة المتجددة في الكلية لاعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.