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مهندسو القطاع العام يواصلون إضرابهم وإجراءات تصعيدية الأسبوع المقبل

منذ 25 دقيقة
جانب من اعتصام المهندسين في 07/01/2020
جانب من اعتصام المهندسين في نقابتهم في 07/01/2020

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عمان – واصل مهندسون عاملون في القطاع العام، اليوم، إضرابهم عن العمل، الذي بدأ أمس الاربعاء في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال نقيب المهندسين، المهندس احمد سمارة الزعبي، إن التزام المهندسين وتجاوبهم مع الإضراب كان كبيرا للمطالبة برفع علاوتهم الى 180%.
وأشار الزعبي أن اجتماعا تشاوريا لمهندسي القطاع العام سيعقد الساعة 12 من ظهر يوم السبت في مجمع النقابات المهنية لإقرار الخطوات التصعيدية المقبلة، والتي سيتم اللجوء اليها في حال لم تتلق النقابة ردا إيجابيا على مطلب العلاوة.(بترا)

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