مهندسو الكهرباء يحتفون بمديرهم الجديد.. ويكرمون السابق

عمان – بروح الفريق الواحد وبفيض مشاعر الوفاء كرم مهندسو شركة الكهرباء الاردني المدير العام السابق المهندس مروان بشناق الذي امضى 60 عاما في الشركة، وإستقال مؤخر وإستمر في العطاء عضوا في مجلس الإدارة، كما احتفى مهندسو الشركة بالمدير العام الجديد المهندس حسن عبد الله، وحضر الإحتفال نخبة من المسؤولين والمهتمين في القطاع وقرابة مئتين من المهندسين والمهندسات العاملين في الشركة ومدراء الإدارات الرئيسية في الشركة.

وفي كلمة مفعمة بالود ومشاعر الاسرة الواحدة خاطب مروان بشناق الموظفين المشاركين في الحفل قائلا..لقد كان لجهودكم وزملائكم الفضل الاكبر في التقدم والتطور الذي حققتة الشركة خلال السنوات والعقود الماضية، ووجه الشكر لهم جميعا لمشاعرهم الطيبة والوفاء تجاهه، وحث الجميع على العمل كفريق واحد بتعاون وهمة عالية كما كنتم على الدوام لبناء مستقبل افضل.

المدير العام الجديد م.حسن عبد الله اثنى على مسيرة رائدة للمهندس بشناق لخدمة شركة الكهرباء الاردنية، وشكر مبادرة مهندسي الشركة في إقامة هذا الحفل الذي يعبر عن التعاون والعمل فريقا واحدا في كل المناسبات والظروف، واكد ان الكهرباء الاردنية اليوم هي اهم شركة من نوعها على المستوى العربي، مؤكد اننا ماضون معا من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في كافة المجالات..مؤكدا ان الشركة مملوكة للإردنيين افرادا ومؤسسات، وتعمل لخدمة الجميع.

وفي بداية الحفل وجه المهندس شكيب عودة الله مدير دائرة خدمات المشتركين في الشركة كلمة شكر للمهندس مروان بشناق واثنى على التجربة الممتدة للمدير السابق وقال ان الشركة شهدت تطورا مرصودا ومعترف به من الجميع وكان المهندس بشناق نبراسا ومخططا يقود مراحل الواحدة تلي الاخرى وكانت الشركة تفوز على الدوام بقصب السبق في مجالاتها وكانت منارة حقيقية للقطاع.

وقال عودة الله ان شركة الكهرباء والمملكة يسيران على الدوام في مركب واحد وهي شاهد ومساهم على التطور الكبير الذي حققه الاردن منذ ثلاثينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، واضاف ان تجربة الكهرباء الاردنية منذ تأسيسها في العام 1938 حيث زرع بذرة النماء والتطور المؤسس الراحل محمد علي بدير، وسار على دربه نخب من الإقتصاديين المبدعين.

ووجه كلمة تهنئة وترحيب للمهندس حسن عبد الله المدير العام الجديد للشركة وكان إختيارا موفقا، وقال لقد كان نعم الإختيار فهو زميل عرفناه.. مهندسا مبدعا مخلصا ومتواضعا يعمل بجد وإجتهاد لتطور العمل وقد سجل وزملائه الكثير من الإنجازات، وتقدم بالتهنئة لتعين الزميل ايمن ابوشنب نائبا للمدير..وقال نتطلع الى مرحلة من الإنجازات في عالم سريع التغير ومواكبة إحتياجات بلدنا.

وفي نهاية الحفل قام عدد من المهندسين بتقديم هدايا تذكارية وصور تحكي قصة الكهرباء الاردنية للمهندس مروان بشناق والمهندس حسن عبد الله، وإلتقاط صورا تذكارية.