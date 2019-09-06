مهندس زراعي أردني ينجح بزراعة الذرة الملونة في الكرك

لواء المزار الجنوبي- نجح المهندس الزراعي مدين الصرايرة بزراعة نوع جديد من بذور الذرة الملونة والملقبة “بالجوهرة الزجاجية ” في مزرعته ببلدة مؤتة جنوب الكرك محققا أنتاجا وفيرا.

وقال الصرايرة وهو أحد المستفيدين من مشروع البيوت البلاستيكية في مديرية زراعة لواء المزار الجنوبي انه من خلال مشاهدته لفيلم وثائقي عن هذا النوع من الذرة التي أثارت ألوانها الزاهية ورونقها الغريب اهتمامه ليقرر زراعتها في أرضه حيث قام باستيراد ( 10 ) حبات من بذور الذرة الملونة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الانترنت متحدياً عراقيل الشحن والثمن الباهظ لها ليزرعها في بضع خطوط من أرضه كمرحله تجريبية.

وأضاف انه نجح منها (7) شتلات كمرحله أولى أنتج من هذه الشتلات 1500 بذرة قام بتخزينها بطريقة جيدة ليقوم في مرحلة ثانية وخلال ربيع عام 2019 بزراعة هذه البذور ليحصد منها محصولا وفيرا من الذرة الملونة والتي تتميز بطعم نشوي غني مبيناً انها من أفضل الاطعمة التي توفر غذاءً كاملاً وفق الدراسات العالمية ولا يتم استخدامها لأغراض الأكل فقط إنما يمكن استخدامها لأغراض الزينة وإنتاج الأعلاف وخاصة للدواجن.

وبين الصرايرة أنه ينوي زيادة مساحة الأرض المزروعة بالذرة الملونة وهو بذلك يهدف لتزويد السوق الأردني بالبذور تجنباً لاستيرادها من الخارج بأسعار باهظة.

وأضاف ان هذا المشروع جاء ليلبي طموح المهندسين الزراعيين في البحث والتجريب والبدء بمشاريع زراعية خاصة مماثلة في وقت بدأت فيه الوظائف بالتراجع نتيجة لصعوبة الأوضاع ألاقتصادية وشح أمكنة العمل لتدعم بدورها السوق الأردني بما هو جديد في عالم الزراعة بزراعة نوع جديد من بذور الذرة الملونة الأولى في دول الشرق الأوسط محققاً إنتاجا وفيرا منها داخل مزرعته الصغيرة.

وقال مدير زراعة لواء المزار المهندس مأمون العضايلة خلال تفقده للمزرعة ان الزراعة مهتمة بنشر هذه التجربة الرائدة بين مزارعي المحافظة مشيراً الى ان مديرية زراعه لواء المزار تسعى لتعميم الفائدة من خلال الزيارات الميدانية للمزارعين ونقلها الى مواقع التجربة والتطبيق لرفع مستوى إنتاج الذرة الملونة .

وركز المهندس العضايلة على دعم المديرية لجميع المزارعين وتحديدا لمثل هذه التجارب الفريدة بما يلزم من دعم فني وتعميم التجارب الزراعية كقصص نجاح. (بترا)