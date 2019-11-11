مهند شبيب يفوز بجائزة ربع المليون دينار من “بنك الأردن”

عمان- أجرى بنك الأردن، مؤخراً، السحب على الجائزة الشهرية الكبرى لحسابات التوفير والتي تبلغ قيمتها ربع مليون دينار أردني؛ حيث كانت من نصيب الفائز مهند شبيب والمدخر بحساب توفير لدى فرع شارع مكة.

وعبر الفائز عن شكره العميق لإدارة بنك الأردن وجميع العاملين فيه على جودة الخدمات المقدمة والفرص المتميزة التي يقدمها لعملائه، وأثنى على التطور المستمر في البنك، وشجع الجميع بالمبادرة على فتح حسابات توفير لدى بنك الأردن.

وتعد هذه الجائزة أكبر جائزة شهرية لحسابات التوفير في الأردن ولرابح واحد. ومن خلال هذه الجائزة، فإن بنك الأردن يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين على تغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية لحسابات توفير بنك الأردن.