مهيدات: الوضع الدوائي والغذائي في المملكة مطمئن

عمان-الغد– قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ان الوضع الدوائي والغذائي في المملكة مطمئن، وان المؤسسة تعمل على مدار الساعة لاستمرار تامين الغذاء والدواء وضمان سلامته.

ويحمل الدكتور مهيدات الذي عين مديرا عاما للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الى جانب عمله مديرا عاما للمشتريات الحكومية ، شهادة الدكتوراه في علم الأورام والمناعة من كلية الطب في جامعة نيوكاسل الأسترالية منذ العام 2007.

وشغل الدكتور مهيدات العديد من المناصب من بينها مدير عام دائرة اللوازم العامة ومدير عام دائرة الشراء الموحد.

وفي الجانب الاكاديمي والبحثي تولى الدكتور مهيدات العديد من المناصب من بينها عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وعميدا مؤسسا لكلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية، ومدير مركز البحوث الصيدلانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ونائب عميد كلية الصيدلة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ورئيس قسم الصيدلة السريرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وعضو لجنة الدراسات السريرية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورئيس قسم الصيدلة الداخلية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي 2002-2004، ورئيس لجنة الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وعضوا في الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان (AACR) ، 2007 حتى الان.

وحصل الدكتور مهيدات خلال مسيرته العلمية والعملية على العديد من الجوائز من بينها جائزة علي مانجو لأفضل باحثي الكليات العلمية والطبية ، الجامعة الأردنية ، 2016، وجائزة ACDIMA لأفضل مشروع تطبيقي منشور في مجال الصناعات الدوائية ، من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عام 2014.