مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب يُخفض الكلفة على المرضى

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إن أسس تسعير مستلزمات منظمات كهرباء القلب والملحقات الخاصة بها (Cardiac pacemakers) الصادرة عن المؤسسة والتي نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية جاءت لضمان توافر المستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.

وأكد مهيدات أن تسعيرها سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على المرضى والحد من التفاوت في الأسعار المقدمة من قبل الشركات الموردة لهذه المستلزمات الطبية وذلك من خلال اعتماد آلية تسعير واضحة تتضمن تحديد بدل الكلف المترتبة على استيراد هذه المستلزمات وتحديد هامش بدل أرباح مع سقوف سعرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار.

وأوضح أن هذه الأسس تأتي ضمن خطة عمل المؤسسة التي تستهدف تصنيف وتسعير عدد من المستلزمات الطبية حسب أولويات مدروسة بعد تحليل واقع الحال ودراسة مستفيضة من قبل لجان تضم في عضويتها الفنيين المختصين في المؤسسة وعددا من الخبراء من ممثلي مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وأشار مهيدات إلى أن تسعير المستلزمات الطبية يدعم بشكل فاعل تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، حيث ستكون أسعار منظمات كهرباء القلب وملحقاتها تشجيعية ومناسبة مقارنة بالدول المحيطة من حيث الجودة والكلفة، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع السياحة العلاجية في المملكة.