مهيدات: تلقينا أكثر من 12500 اتصال هاتفي خلال المنخفض الجوي

أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة بأن غرف الطوارئ في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة تلقت أكثر من (12500) اتصال هاتفي خلال الظروف الجوية الطارئة التي أثّرت على المملكة أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية.

كما أكد في تصريح صحفي بأن غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة تعاملت مع (432) حادثاً وشكوى وملاحظة، أبرزها (136) حالة تراكم ثلوج وهي تعادل تقريباً ثُلث الحوادث، و (37) حالة مداهمة مياه الأمطار لمنازل مواطنين، و (31) حالة ارتفاع منسوب المياه الأمطار، و (27) حالة انغلاق في شبكات تصريف المياه، و (47) حالة انزلاق على الطرقات وحوادث سير، علاوة على (62) حالة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، وكذلك تلقي اتصالات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، تم تحويلها إلى غرفة عمليات شركة الكهرباء الأردنية.

ولفت مهيدات إلى أن العديد من بلديات المملكة ساهمت في إيواء (56) مواطناً في مراكز الإيواء التي ساعدت الوزارة في تجهيزها لدى البلديات، منهم (27) فرداً مِن قِبل بلدية شيحان، و(15) فرداً من قِبل بلدية دير علا الجديدة، و (10) أفراد مِن قِبل بلدية طبقة فحل، و (4) أفراد مِن قِبل بلدية الرويشد.

كما قامت بلدية الرمثا الجديدة بإجلاء عائلة مكونة من (13) شخصاً من شقة آيلة للسقوط إلى شقة جديدة مستأجرة بمساعدة جمعيات خيرية، فيما قامت بلدية معاذ بن جبل بإجلاء (19) مواطناً من سكان المنشية في الأغوار الشمالية قرب قناة الملك عبدالله، إضافة إلى إجلاء (3) عائلات إلى منازل أقارب لهم ضمن مناطق البلدية.

كما لفت إلى أن بلدية إيل ساهمت في مساعدة (9) سياح ضلوا طريقهم إلى البتراء ووادي موسى من الجنسيات الإسبانية والمكسيكية والفرنسية والإيطالية، وقامت كواد البلدية بالاهتمام والعناية بهم وإرشادهم إلى وِجهتهم.

وأوضح مهيدات بأن إقليم بلديات محافظات الشمال كان الأعلى في التعامل مع الحوادث والشكاوى والملاحظات حيث تم التعامل مع (220) حادثاً وشكوى وملاحظة، تلاه إقليم بلديات محافظات الوسط بواقع (136) حالة، ثم إقليم بلديات محافظات الجنوب الذي تعامل مع (76) حالة.

هذا وقد أعدت وزارة الإدارة المحلية فيديو يبين الجهود التي بذلتها غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة و (117) غرفة طوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال هذه الظروف الجوية.