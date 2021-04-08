مهيدات: لن تتهاون مع أية مخالفات

عمان -الغد – صرح مدير عام الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات اليوم الخميس بأنه تم ضبط مصنع في مدينة الحسن الصناعية يتبع لشركة كبرى والمرخص لتعبئة المنظفات والمبيدات يقوم بتعبئة معقمات اليدين والأسطح في غير الغاية المخصص لها المصنع وفي ظروف غير صحية ودون الحصول على أي موافقات من المؤسسة للمصنع للمستحضرات المضبوط تصنيعها حيث تمت الاجراءات وخلال المتابعات من خلال رئيس القسم المختص وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وفي الوقت المناسب

وبين مهيدات أن المؤسسة لن تتهاون مع أية مخالفات