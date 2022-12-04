مهيدات: مساع لتعزيز الانفتاح على الأسواق التصديرية

تكريسا لأولويات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالحفاظ على سلامة الغذاء وجودته ضمن أحدث المعايير العالمية من منظور الصحة العامة والتبادل التجاري الدولي.

تستكمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تطوير فحوصات الملوثات بما فيها متبقيات الأدوية البيطرية، والتي أطلقها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات بهدف تعزيز سلامة الغذاء من خلال إجراء فحوصات مخبرية متخصصة وإصدار شهادات مخبرية توثق جودة المنتجات وتساهم بفتح أسواق جديدة وتنتج قاعدة بيانات علمية مرجعية موثوقة في المؤسسة لغايات البحث والتطوير وتعزيز التجارة العادلة وحماية المستهلكين ورفع جودة المنتجات في السوق الأردني والأسواق التصديرية.

كما تؤطر لتبادل الخبرات من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة مشتركة حول الفحوصات ومواضيع سلامة الغذاء المستهدفة.