مهيدات: منتجات التونة المعلبة في المملكة آمنة

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن كافة منتجات التونة المعلبة المتداولة في المملكة آمنة استنادا لاشتراطات القاعدة الفنية رقم ١١٠٣ ومطابقة لمواصفة هيئة دستور الغذاء رقم ١٩٣ من حيث فحص الملوثات في الغذاء ومنها الزئبق .

وأضاف مهيدات أن كافة المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية ومن ضمنها الأسماك ومنتجاتها بما فيها منتجات التونـة المعلبـة تخضع للاشتراطات الصحية والقواعد الفنية المستمدة من هيئة دستور الغذاء العالمي، مبينا أن منتجات التونـة المعلبـة المتداولة في المملكة منتجة من أنواع أسماك التونـة السليمة والمطابقة للقاعدة الفنية وتتم تعبئتها فـي عبـوات محكمة الإغلاق ومعاملتها حرارياً بدرجـة كافية لضمان صلاحيتها للاستهلاك، وهو ما تؤكده الفحوصات المخبرية التي تخضع لها هذه المنتجات في مختبرات المؤسسة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية.

إلى ذلك، ولغايات التأكيد على سلامة وجودة المنتجات الغذائية ومطابقتها للقواعد الفنية، أشار مهيدات إلى أن المؤسسة تنفذ برامج رصد دورية على مدار العام تشمل فحص عينات عشوائية من منتجات التونة المعلبة المتداولة في الأسواق المحلية.

هذا وتحرص المؤسسة باستمرار على متابعة نتائج مختلف التقارير والدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء والتي تؤخذ نتائجها وتوصياتها بعين الاعتبار وتناقش من قبل لجنتها الفنية المتخصصة بالبحث العلمي.