مهيدات: 47 حالة تسمم العام الماضي 4 منها من المطاعم

بلغت قيمة المستوردات من المواد الغذائية ما يزيد عن 2 مليار دينار العام الماضي وفق ما أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات في مؤتمر صحفي حول تفاصيل تخفيض أسعار الأدوية خلال العام الماضي وأبرز إجراءات المؤسسة الرقابية لضمان سلامة الأغذية.

وبين مهيدات أن حالات التسمم بلغت العام الماضي 74 حالة منها 43 تسمم منزلي و4 تسمم من مطاعم.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة نفذت53 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والدوائية العام الماضي، وأغقلت

190 منشأة غذائية، و61 منشأة دوائية، وأحالت المؤسسة 536 منشأة غذائية ودوائية إلى النائب العام، فيما تم إتلاف ٦٤٨٦ طن من المواد الغذائية الصلبة.

وأكد مهيدات أن المؤسسة عملت على زيادة فروع مؤسسة الغذاء والدواء إلى 15 فرعا، وأطلقت المرحلة الأولى من التفتيش الإلكتروني على المنشآت.