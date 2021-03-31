مواجهات اليوم الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

مدن – تتجه الأنظار إلى مباراة إسبانيا مع كوسوفو، الدولة التي لا تحظى باعتراف رسمي من قبل الأولى، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ل#مونديال قطر 2022، فيما يسعى المنتخب الإيطالي إلى مواصلة نتائجه الرائعة بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني.

وفي ما يأتي برنامج مباريات اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات #كأس العالم 2022 (بتوقيت غرينيتش):

المجموعة الثانية:

(18:45) اليونان – جورجيا

إسبانيا – كوسوفو

– المجموعة الثالثة:

(18:45) ليتوانيا – إيطاليا

إيرلندا الشمالية – بلغاريا

– المجموعة الرابعة:

(18:45) اوكرانيا – كازاخستان

البوسنة والهرسك – فرنسا

– المجموعة السادسة:

(18:45) مولدوفا – اسرائيل

النمسا – الدانمارك

اسكتلندا – جزر الفارو

– المجموعة التاسعة

(18:45) اندورا – المجر

سان مارينو – البانيا

إنكلترا – بولندا

– المجموعة العاشرة:

(16:00) أرمينيا – رومانيا

(18:45) ألمانيا – مقدونيا

ليشتنشتاين – ايسلندا. -(وكالات)