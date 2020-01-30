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مواجهات في الضفة الغربية تنديدا بـ”صفقة القرن”

منذ 10 ثواني

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رام الله- اندلعت مواجهات متفرقة، في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن الأمريكية، وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت مسيرة على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط)، منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي (تضم فصائل منظمة التحرير)، قد دعت للمسيرة تنديدا بصفقة القرن.

واندلعت مواجهات مماثلة على بلدة سعّير بمحافظة الخليل (جنوب)، بحسب شهود عيان.

وفي وقت سابق من الخميس، اندلعت مواجهات بين طلبة مدارس وقوة الجيش الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب، شمالي الخليل.

واستخدم الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة “ترامب” تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.-(الأناضول)

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