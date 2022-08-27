مواجهات قوية في ختام بطولة الأردن لكرة الطاولة اليوم

بلال الغلاييني



عمان – تختتم مساء اليوم منافسات بطولة الأردن الدولية بكرة الطاولة، والتي اقامها اتحاد اللعبة بمشاركة 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة من مختلف انحاء العالم في مسابقات تحت سن 11، 13، 15، 17، 19، حيث يمثل الأردن في هذه المسابقات كل من اللاعبين حمدي قصول وحبيب نجادات وجاد بيساني وعيسى الشماع وهاشم هباهبة وبراء العوفي ويامن الجعافرة وركان القرالة وتقي الدين نجادات ومراد الحسيني وراكان الزعبي وعبدالله بركات وعبدالرحمن البيايضة.

وينتظر أن تشهد لقاءات اليوم اثارة وندية بين مجموعة من اللاعبين الساعين لبلوغ المشهد النهائي، في الوقت الذي تبدو فيه فرصة لاعبي الصين تايبيه هي الأوفر لحصد المراكز الأولى، نظرا لتميزهم عن اللاعبين الآخرين، مثلما يظهر عدد من اللاعبين من الهند وإيران كمافسين قويين يملكون فرص المنافسة والتقدم نحو المراكز الأولى.

وتوج لاعب الصين تايبيه شانغ يو أمس بلقب فئة 17 سنة، بعد فوزه على مواطنه لين شن بنتيجة 3-1، كما توج لاعب المنتخب الإيراني بارتن لونتاني بلقب فئة 13 سنة، بعد فوزه على لاعب تايلاند نيمت سوانغ بنتيجة 3-2.

وشهدت لقاءات أمس فوز لاعب الصين تايبيه على لاعب المنتخب الوطني حمدي قصول بنتيجة 3-0، وفوز لاعب الصين تايبيه على اللاعب الهندي ديبت راتيل بنتيجة 3-2، وفوز اللاعب المصري يحيى سعد على اللاعب القطري خالد اليافي ينتيجة 3-2.

الزعبي: مواصلة الاهتمام

وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، أن الاتحاد سيواصل دعمه الكبير لكافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وسيتم منحهم فرص المشاركة في البطولات والاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على لاعبي الفئات العمرية باعتبارهم ركيزة اساسية في عملية التطوير، لافتا إلى أن التحضير لخوض التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، سيكون مبكرا من خلال التدريبات والمعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركة في البطولات المقبلة، والتي سيتم وضعها من خلال التعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية.

واشار الزعبي إلى أن المشاركة الأردنية في بطولة الأردن الدولية جاءت مفيدة ومنحت الفرصة الكاملة للاعبي الفئات العمرية التواجد إلى جانب لاعبين على مستوى كبير ومتميز، وهذا ما نسعى اليه.