خالد تيسير العميري

عمان – تنطلق يوم 17 تموز (يوليو) الحالي، النسخة السابعة من الكأس الدولية للأندية الأبطال والتي تستمر حتى 10 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون 6 دول من 3 قارات، هي (أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا).

وتُعتبر البطولة الدولية بمثابة المباريات التحضيرية للفريق الكبيرة للموسم الجديد، حيث غالباً ما يتم الإستعانة باللاعبين صغار السن، فضلاً عن تجربة الصفقات الجديدة، للوقوف على قدراتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

ولن يختلف نظام النسخة الحالية عن العام الماضي، فتخوض جميع الفرق المشاركة في البطولة مبارياتها كجزء من جدول واحد، بحيث يلعب كل فريق 3 مباريات، ويتوج البطل على أساس مجموع النقاط، كما يتم منح الفريق الفائز في كل مباراة 3 نقاط ولا يُسمح بالتعادل، ففي حالة تعادل الفريقين بالنتيجة يتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويحصل الفائز بها على نقطتين، بينما يحصل الخاسر عن طريق ركلات الترجيح على نقطة واحدة فقط.

ويُشارك في البطولة 12 فريقاً، وهي: يوفنتوس وإنتر ميلان و فيورنتينا وميلان (إيطاليا)، مانشستر يونايتد وتوتنهام وآرسنال (إنجلترا)، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، بنفيكا (البرتغال)، ديبورتيفو غوادالاخارا (المكسيك).

وتالياً جدول مباريات البطولة بتوقيت الأردن:

فيورنتينا – ديبورتيفو غوادالاخارا

ملعب حديقة تويوتا

الأربعاء 17 تموز (يوليو)

الساعة 4:00 فجراً

أرسنال – بايرن ميونيخ

ستاب هاب سنتر

الخميس 18 تموز (يوليو)

الساعة 6:00 صباحاً

مانشستر يونايتد – إنتر ميلان

ستاد سنغافورة الوطني

السبت 20 تموز (يوليو)

الساعة 2:30 فجراً

بنفيكا – ديبورتيفو غوادالاخارا

ملعب ليفاي

السبت 20 تموز (يوليو)

الساعة 11:00 مساء

أرسنال – فيورنتينا

ستاد بنك أميركا

الأحد 21 تموز (يوليو)

الساعة 1:00 فجرا

بايرن ميونيخ – ريال مدريد

إن آر جي ستاديوم

الأحد 21 تموز (يوليو)

الساعة 3:00 فجراً

يوفنتوس – توتنهام

ستاد سنغافورة الوطني

الأحد 21 تموز

الساعة 2:30 فجراً

ريال مدريد – أرسنال

ملعب فيديكس فيلد

الأربعاء 24 تموز (يوليو)

الساعة 2:00 فجراً

بايرن ميونيخ – ميلان

ملعب أروهيد

الأربعاء 24 تموز (يوليو)

الساعة 4:00 فجراً

ديبورتيفو غوادالاخارا – أتلتيكو مدريد

جلوب لايف بارك

الأربعاء 24 تموز (يوليو)

الساعة 4:00 فجراً

يوفنتوس – انتر ميلان

لم يتحدد بعد ملعب المباراة

الأربعاء 24 تموز (يوليو)

الساعة 2:30 فجراً

فيورنتينا – بنفيكا

ملعب ريد بول أرينا

الخميس 25 تموز (يوليو)

الساعة 3:00 فجراً

توتنهام – مانشستر يونايتد

ملعب هونجاكو

الخميس 25 تموز (يوليو)

الساعة 2:30 فجراً

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد

ملعب ميتلايف

السبت 27 تموز (يوليو)

الساعة 2:30 فجراً

ميلان – بنفيكا

ملعب جيليت

الأحد 28 تموز (يوليو)

الساعة 10:00 مساء

مانشستر يونايتد – ميلان

ملعب الألفية

السبت 3 آب (أغسطس)

الساعة 7:30 مساء

توتنهام – إنتر ميلان

ملعب توتنهام

الأحد 4 آب (أغسطس)

الساعة 5:00 مساء

أتلتيكو مدريد – يوفنتوس

ملعب فريندز أرينا

السبت 10 آب (أغسطس)

الساعة 7:00 مساء

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