مواجهات نارية بقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

خالد العميري

عمان – سُحبت ظهر اليوم الإثنين، في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن وقوع مواجهات من العيار الثقيل.

وتم تقسيم الأندية المتأهلة (16 فريقا) إلى مستويين هما الأول والثاني، تبعا لمراكزها في دور المجموعات، حيث ضم المستوى الأول: برشلونة وفالنسيا (إسبانيا)، ليفربول ومانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونيخ ولايبزيغ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فيما ضم المستوى الثاني: أتالانتا ونابولي (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد (إسبانيا)، تشيلسي وتوتنهام (إنجلترا)، بروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا).

ووفقا لآلية القرعة، فقد كانت عملية السحب موجهة، بحيث تجنبت القرعة وقوع أي مواجهة لفريقين من مجموعة واحدة أو من نفس البلد فى الدور التالي.

وتالياً نتائج قرعة دور الـ 16:

بروسيا دورتموند (ألمانيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا)

أتلانتا (إيطاليا) × فالنسيا (إسبانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × ليفربول (إنجلترا)

تشيلسي (إنجلترا) × بايرن ميونيخ (ألمانيا)

ليون (فرنسا) × يوفنتوس (إيطاليا)

توتنهام (إنجلترا) × لايبزيغ (ألمانيا)

نابولي (إيطاليا) × برشلونة (إسبانيا)

الجدير بالذكر، أن مباريات الذهاب تقام في أسبوعين متتاليين، أيام 18 و19 و25 و26 شباط (فبراير) المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، أيام 10 و11 و17 و18 آذار (مارس) المقبل، فيما تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار (مارس) من الشهر ذاته.

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