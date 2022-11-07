مواجهات نارية في دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بليفربول

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وليفربول في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة نارية أخرى، بين بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، خاصة وأن الفريقين يقدمان مستويات لافتة هذا الموسم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بين ميلان وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم مع كلوب بروج.

وجرت قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا، التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، بمدينة نيون السويسرية.

وتلعب مواجهات دور الـ16 على مباراتين، ذهاب وإياب، حيث تخوض فرق (مانشستر سيتي، وبنفيكا، وريال مدريد، وتوتنهام، ونابولي، وتشيلسي، وبورتو، وبايرن ميونخ) مباراة الإياب على ملعبها.

وتم إلغاء نظام الهدف الاعتباري ( قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين) منذ الموسم الماضي، إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وحال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023

حدد اليويفا مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير/شباط 2023.

أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 مارس/أذار 2023.

يذكر أن أندية كبيرة فشلت في التأهل إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 بعد تقديمها مستويات متواضعة وأبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.