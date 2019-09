باريس – تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للدوران في جولتين بين يومي الخميس والثلاثاء، حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات خصوصا لناحية اصابات اللاعبين.

قبل أقل من شهر على بدء المواسم الكروية، انتكست فرنسا بطلة العالم قبل مواجهتي ألبانيا السبت واندورا الاربعاء المقبل في المجموعة الثامنة، حيث يغيب عنها 4 لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالاضافة الى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي.

وألقى المدرب ديدييه ديشامب باللوم على “الروزنامات المجنونة”، وتوقع خسارة بعض اللاعبين لكن ما حصل راهنا كان استثنائيا، بقوله: “لا اختبئ ولدي الكثير منهم الان في الوقت عينه”.

واستدعى ديشامب لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاما) بسبب الاصابات في هجومه.

🇫🇷 World champions France get set for #EURO2020 qualifying 👌 Are they tournament favourites? 🤔 pic.twitter.com/OZFOiDepJv — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) September 3, 2019

وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع ايسلندا بـ 9 نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين، وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الازرق في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى ايسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-0 في قونية في حزيران (يونيو) الماضي.

وتتصدر مواجهة ألمانيا وهولندا العناوين الجمعة في هامبورغ ضمن المجموعة الثالثة، لتكون الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من سنة، حيث فاز منتخب الطواحين 3-0 في دوري الامم الاوروبية بامستردام في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في تشرين الثاني (نوفمبر) هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور الى نهائيات دوري الامم في البرتغال.

ورد الالمان في امستردام في آذار (مارس) ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف في الدقيقة الاخيرة لنيكو شولتس، سيغيب هذا المرة عن “ناسيونال مانشافت” لوروا سانيه الذي سجل في آخر مباراتين لتشكيلة المدرب يواكيم لوف، لكن الغيابات تمنح الفرصة للاحتياطيين.

وقال تيمو فيرنر – الذي هز شباك هولندا في تشرين الثاني (نوفمبر) وصاحب ثلاثية في الدوري المحلي: “هناك مكان متاح في الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة للوروا سانيه”.

وعبر فيرنر (1,80 م) عن صعوبة مواجهة فان دايك (1,93 م) المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي أمام الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو: “إذا وقفت بجانبه، تصبح الأمور مظلمة بسرعة”.

وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد 9 نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة أقل، فيما تبحث إيرلندا الشمالية عن فوز خامس تواليا عندما تستضيف ألمانيا الاثنين في بلفاست، ويغيب عن المانيا بداعي الاصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء الى المنتخب الاول.

Qualifying for the 2020 UEFA Euro resumes tomorrow with; Armenia 🇦🇲 Vs. Italy 🇮🇹 at 7:00 PM on World Football Channel Who is your favorite to qualify?

Renew your StarTimes subscription to enjoy all at the 100 games #UEFAonStarTimes

More fixtures👇👇👇👇 pic.twitter.com/dlDkjNY6EN — StarTimes Uganda (@StarTimesUganda) September 4, 2019

وقال لوف (59 عامًا) الذي يتولى تدريب المانيا منذ عام 2006 وصدم في المونديال الاخير بالخروج من الدور الاول: “مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه الجديد الذي سنستمر فيه”.

وستقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو انكلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.

بالنسبة لاسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب، اذ استلم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو موقتا بدلا من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في آذار (مارس) الماضي بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الاسبوع الماضي عن 9 أعوام، وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست الخميس ضمن المجموعة السادسة. وعبر مورينو عن قلقه من الثقة الزائدة للاعبيه “قد يعتقدون بأننا متفوقون”.

واستدعى مورينو للمرة الاولى الجناح الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بيلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاما في حزيران (يونيو) الماضي، واستعان مورينو أيضا بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاما بشخص داني سيبايوس الذي يدافع حاليا عن ألوان أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

Mason Mount and Ross Barkley have both been named in the latest England squad for the upcoming UEFA Euro 2020 qualifying matches at home to Bulgaria and Kosovo. #CFC pic.twitter.com/COK190aDJq — Terry Sazio (@sazio1984) August 29, 2019

وبعد فوزها في أول مباراتين، تستضيف انجلترا السبت بلغاريا وكوسوفو الثلاثاء، فيما يركز مدربها غاريث ساوثغيت على بناء تشكيلة شابة، قال ساوثغيت بعد اضافة الشبان جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، مايسون ماونت (تشيلسي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، وآرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد) المنسحب لاحقا بسبب الاصابة “لدينا عمق في المواهب الآن لاننا قاربنا الموضوع بطريقة مختلفة”.

وتابع: “لا يمكننا التفرج ونملك لاعبين شبان قادمين. يجب ان نبدأ بدمجهم”، وعاد الى “الأسود الثلاثة” لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2018.

واستبعد ساوثغيت كلا من جون ستونز، فابيان دلف، ديلي آلي واريك داير بسبب مشكلات بدنية، بالاضافة الى الظهير الايمن كايل ووكر (مانشستر سيتي).

أما إيطاليا التي تحل على ارمينيا الخميس وفنلندا الاحد، فاستبعد مدربها روبرتو مانشيني اللاعبين الشابين مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاما.

Italy will continue its qualifying campaign for UEFA Euro 2020

Visit this link for more details:https://t.co/nUCK7hHW6P

Italy were one of the best teams in the European Championship qualifying campaign 2020.https://t.co/soLmcjenZJ#Euro2020Tickets #EuroCupTickets pic.twitter.com/7c2t2d3FCa — EuroTickets (@tickets_euro) September 4, 2019

ويغيب عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاما) بعد تعرضه لاصابة قوية في ركبته ستبعده عدة اشهر، فاستدعي بدلا منه فرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو، فيما كان الظهير لوكا بيليغريني، المعار الى كالياري بعد انتقاله من روما الى يوفنتوس هذا الصيف، الوجه الوحيد الجديد.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو) في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة الى المباراة النهائية.

وبالنسبة للمنتخبات التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم. وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في آذار/مارس 2020. (أ ف ب)