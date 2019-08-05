مواجهة سعودية من العيار الثقيل بين الاهلي والهلال بدوري ابطال آسيا

الرياض – يلتقي الأهلي بضيفه الهلال يوم غد الثلاثاء في مواجهة سعودية بحتة من العيار الثقيل سيكون مسرحها “ستاد مدينة الملك عبدالله” في جدة، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن تخلو موقعة الثلاثاء من الإثارة والندية، التي أصبحت سمة ملازمة لغالبية مبارياتهما سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، وسيرمي كل منهما بجميع أوراقه من أجل تجاوز الآخر والاقتراب من بلوغ الدور التالي للبطولة القارية ومنح جرعة معنوية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم المحلي بعد اسبوعين.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها، كما يدخل الأهلي الموسم بثوب جديد لاسيما من ناحية الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويملك إيفانكوفيتش خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية بعد ان قاد شاندونغ لونينغ الصيني الى اللقب المحلي عام 2010، وبرسيبوليس الإيراني الى التتويج بطلا لإيران 3 مرات، كما قاد الأخير الى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 ثم الى النهائي في العام التالي قبل ان ينتقل خلال الصيف الحالي الى الأهلي.

واقام الأهلي معسكراً في النمسا لعب خلاله 5 مباريات ودية كسبها جميعاً، وظهر خلالها بشكل جيد وتعرف المدرب على جاهزية لاعبيه ووقف على مستوياتهم.

ويعول الأهلي على الرباعي الأجنبي الصربي دانيال أليكسيتش والبرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر.

في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

ولم يجر الفريق الذي تعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أي تغييرات على تشكيلته باستثناء استقطاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون في الوقت الذي قام فيه بشراء بطاقة لاعبه البيروفي اندري كاريلو الذي لعب له بنظام الإعارة في الموسم الماضي، إلى جانب تجديد عقد المدافع محمد جحفلي والدولي سالم الدوسري.

ولعب الهلال 6 مباريات ودية في معسكره بالنمسا، فاز في بعضها بنتائج كبيرة، وصلت إلى 10 و11 هدفا، قبل أن يتغلب في آخر مبارياته الودية على أودينيزي الإيطالي 3-2.

الأهلي لم يفز على الهلال منذ تعاقده مع الحارس محمد العويس. pic.twitter.com/hDR2vFbQMI — اخبار الهلال (@hilalstuff) August 4, 2019

ويضم الهلال في صفوفه الرباعي الأجنبي الكوري جانغ هيون والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس، في ما أربك الدولي محمد البريك حسابات مدربه بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، وباتت مشاركته أمام الأهلي محل شك كبير.

ويعتبر البريك من أبرز العناصر الموجودة حالياً في الكرة السعودية، حيث يؤدي أدواراً هجومية ودفاعية بجودة عالية حتى أصبح أحد مفاتيح اللعب المهمة ونقطة انطلاق الهجمات سواء مع الهلال أو مع المنتخب الوطني.

وفي حال عدم قدرته على المشاركة، فإن المدرب سينقل ياسر الشهراني من الظهير الأيسر للأيمن والاعتماد على حسن كادش كظهير أيسر.

وستكون المباراة التي تجمع الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة”، الأولى بينهما على المستوى القاري والسابعة على الصعيد الخارجي، إذ سبق أن تقابلا 6 مرات جميعها في البطولة العربية، وكانت الأفضلية خلالها للهلال الذي فاز في 3 مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة. (أ ف ب)