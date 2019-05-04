مواجهة صفقة القرن.. المعركة ليست أردنية فقط (روابط وفيديو)

فريق “الغد”

عمّان- مع سير العدّ التنازلي لقرب الكشف عن كامل مضمون صفقة القرن التي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يضع من خلالها حدا للصراع العربي الإسرائيلي، تدخلُ المنطقة في بورصة توقعات كبيرة لشكل هذه الصفقة، ومضمونها، رغم التسريبات التي كشفت عن بنود مهمة فيها، مثل إسقاطها حل الدولتين، والمضي قدما في اعتبار القدس الموحدة عاصمة للكيان الإسرائيلي، وأيضا تصفية وكالة الأونروا، وإلغاء حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

“الغد”، تنشر في عدد اليوم ملحقا خاصا يتناول فيه سياسيون ومتابعون أهم الثوابت التي يحرص الأردن على الحفاظ عليها، وهي ثوابت شدد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا، حين أعلن صراحة رفضه والشعب الأردني للمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأيضا الرفض لجميع مقولات التوطين والوطن البديل.

ورغم أن الأردن يرى في القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة مسألة مهمة للمملكة، إلا أنه، كذلك، يؤكد على أن فلسطين يتوجب أن تكون قضية عربية وإسلامية ودولية، ينبغي لجميع الأطراف أن تتشارك في إيجاد حل عادل ودائم يرفع الظلم المستمر لزهاء قرن عن الفلسطينيين.

الأردنيون وأبناء المخيمات الفلسطينية يؤكدون وقوفهم خلف الملك في لاءاته الشهيرة، لافتين إلى أن جلالته يحمل هم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية.

وأكدوا دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مجمعين على رفضهم صفقة القرن، ويتمسكون بحقهم في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، ورفض جميع أشكال التوطين.

سياسيون يؤكدون ضرورة أن يتحمّل العرب والمسلمون والمجتمع الدولي مسؤولياتهم تجاه هذه القضية العادلة، لافتين إلى أن أمد الصراع طال كثيرا، ولم ينبثق عن أي حل، خصوصا مع وجود وسيط منحاز لإسرائيل، هو الوسيط الأميركي.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة أن يفكر الأردن جديا بتنويع تحالفاته لحماية مصالحه وحماية أمنه وأراضيه، مشددين على أن خطة جاريد كوشنر تخالف توجهات الأردن من حيث رفض حل الدولتين والوضع في القدس، وكل منهما يعد خطا أحمر بالنسبة للأردن ولا مجال للحوار فيهما.

وأكد هؤلاء أن الأردن هو خط الدفاع الأول عن فلسطين وسط تفتت العرب ولحاقهم بالركب الأميركي.



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