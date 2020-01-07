مواجهة مبكرة للفيصلي مع الرمثا ومتأخرة امام الوحدات بدوري المحترفين – صور

خالد العميري

عمان – سحبت مساء اليوم الثلاثاء، قرعة بطولتي دوري المحترفين، ودرع الاتحاد للموسم الكروي 2020، في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان الكبرى، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، وأمين عمان د.يوسف الشواربة وعدد غفير من رؤساء أندية المحترفين ونواب الرئيس وأمناء السر، إلى جانب المديرين الفنيين والإدرايين.

وقام حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق النادي الفيصلي السابق، لؤي العمايرة، بسحب قرعة البطولتين إلى جانب مدير المسابقات عوض شعبيات.

وسينطلق الموسم الكروي الجديد يوم 28 كانون الثاني (يناير) الحالي، من خلال بطولة درع الاتحاد، الذي سيقام بمشاركة اندية المحترفين الـ 12، حيث سيتم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة إضافة الى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، فيما تقام مباريات “قبل النهائي” والنهائي من مرحلة واحدة.



وتنطلق بطولة دوري المحترفين يوم 5 اذار (مارس) المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، فيما تقام مباراة كأس الكؤوس يوم 28 شباط (فبراير) المقبل بين فريقي الفيصلي والجزيرة.

ووضعت القرعة القطبين الفيصلي والوحدات في مواجهة في الاسبوع الحادي عشر والاخير من مرحلة الذهاب، كما اسفرت عن مواجهة قوية بين لافيصلي والرمثا في الاسبوع الاول من الدوري.

قرعة الدرع

– المستوى الأول: الفيصلي، الجزيرة، الوحدات.

– المستوى الثاني: شباب الأردن، السلط، شباب العقبة.

– المستوى الثالث: الصريح، الرمثا، الحسين.

– المستوى الرابع: الأهلي، معان، سحاب.

– المجموعة الأولى: الصريح، الأهلي، الفيصلي، شباب العقبة.

– المجموعة الثانية: الرمثا، سحاب، الوحدات، السلط.

– المجموعة الثالثة: معان، شباب الأردن، الجزيرة، الحسين.

جدول مباريات المجموعة الأولى

– الصريح * شباب العقبة.

– الأهلي * الفيصلي.

– الفيصلي * الصريح.

– شباب العقبة * الأهلي.

– الصريح * الأهلي.

– شباب العقبة * الفيصلي.

جدول مباريات المجموعة الثانية

– الرمثا * السلط.

– سحاب * الوحدات.

– الوحدات * الرمثا.

– السلط * سحاب.

– الرمثا * سحاب.

– السلط * الوحدات.

جدول مباريات المجموعة الثالثة

– معان * الحسين.

– شباب الأردن * الجزيرة.

– الجزيرة * معان.

– الحسين * شباب الأردن.

– معان * شباب الأردن.

– الحسين * الجزيرة.

جدول مباريات دوري المحترفين

الاسبوع 1

– الحسين * الجزيرة.

– السلط * معان.

– الفيصلي * الرمثا.

– الأهلي * الوحدات.

– الصريح * شباب الأردن.

– سحاب * شباب العقبة.

الاسبوع 2

– الحسين * الصريح.

– الوحدات * السلط.

– شباب الأردن * الفيصلي.

– الرمثا * الأهلي.

– سحاب * الجزيرة.

– شباب العقبة * معان.

الاسبوع 3

– الفيصلي * الحسين.

– السلط * الرمثا.

– الأهلي * شباب الأردن.

– الصريح * سحاب.

– الجزيرة * شباب العقبة.

– معان * الوحدات.

الاسبوع 4

– الحسين * الأهلي.

– شباب الأردن * السلط.

– سحاب * الفيصلي.

– شباب العقبة * الوحدات.

– الجزيرة * الصريح.

– الرمثا * الجزيرة.

الاسبوع 5

– السلط * الحسين.

– الفيصلي * الجزيرة.

– الأهلي * سحاب.

– الصريح * شباب العقبة.

– الوحدات * الرمثا.

– معان * شباب الأردن.

الاسبوع 6

– الحسين * معان.

– سحاب * السلط.

– الفيصلي * الصريح.

– الجزيرة * الأهلي.

– شباب العقبة * الرمثا.

– شباب الأردن * الوحدات.

الاسبوع 7

– الرمثا * شباب الأردن.

– السلط * الجزيرة.

– الأهلي * الصريح.

– الوحدات * الحسين.

– معان * سحاب.

– شباب العقبة * الفيصلي.

الاسبوع 8

– الحسين * الرمثا.

– الصريح * السلط.

– الفيصلي * الأهلي.

– شباب الأردن * شباب العقبة.

– سحاب * الوحدات.

– الجزيرة * معان.

الاسبوع 9

– الرمثا * سحاب.

– الأهلي * شباب العقبة.

– السلط * الفيصلي.

– معان * الصريح.

– الوحدات * الجزيرة.

– الحسين * شباب الأردن.

الاسبوع 10

– الأهلي * السلط.

– الجزيرة * الرمثا.

– الصريح * الوحدات.

– الفيصلي * معان.

– شباب العقبة * الحسين.

– شباب الأردن * سحاب.

الاسبوع 11

– معان * الأهلي.

– سحاب * الحسين.

– الرمثا * الصريح.

– الوحدات * الفيصلي.

– السلط * شباب العقبة.

– شباب الأردن * الجزيرة.

الأسبوع 12

– الجزيرة * الحسين

– معان * السلط

– الرمثا * الفيصلي

– الوحدات * الأهلي

– شباب الأردن * الصريح

– شباب العقبة * سحاب

الأسبوع 13

– الصريح * الحسين

– السلط * الوحدات

– الفيصلي * شباب الأردن

– الأهلي * الرمثا

– الجزيرة *سحاب

– معان * شباب العقبة

الأسبوع 14

– الحسين * الفيصلي

– الرمثا * السلط

– شباب الأردن * الأهلي

– سحاب * الصريح

– شباب العقبة * الجزيرة

– الوحدات * معان

الأسبوع 15

– الأهلي * الحسين

– السلط * شباب الأردن

– الفيصلي * سحاب

– الوحدات * شباب العقبة

– الصريح * الجزيرة

– معان * الرمثا

الأسبوع 16

– الحسين * السلط

– الجزيرة * الفيصلي

– سحاب * الأهلي

– شباب العقبة * الصريح

– الرمثا * الوحدات

– شباب الأردن * معان

الأسبوع 17

– معان * الحسين

– السلط * سحاب

– الصريح * الفيصلي

– الأهلي * الجزيرة

– الرمثا * شباب العقبة

– الوحدات * شباب الأردن

الأسبوع 18

– شباب الأردن * الرمثا

– الجزيرة * السلط

-الصريح * الأهلي

-الحسين * الوحدات

-سحاب * معان

– الفيصلي * شباب العقبة

الأسبوع 19

– الرمثا * الحسين

– السلط * الصريح

– الأهلي * الفيصلي

– شباب العقبة * شباب الأردن

– الوحدات * سحاب

– معان * الجزيرة

الأسبوع 20

– سحاب * الرمثا

– شباب العقبة * الأهلي

– الفيصلي * السلط

– الصريح * معان

– الجزيرة * الوحدات

– شباب الأردن * الحسين

الأسبوع 21

– السلط * الأهلي

– الرمثا * الجزيرة

– الوحدات * الصريح

– معان * الفيصلي

– الحسين * شباب العقبة

– سحاب * شباب الأردن

الأسبوع 22

– الأهلي * معان

– الحسين * سحاب

– الصريح * الرمثا

– الفيصلي * الوحدات

– شباب العقبة * السلط

– الجزيرة * شباب الأردن