مواجهة مرتقبة بين عمان وشباب الأردن في الجولة الـ 11 من الدوري النسوي

عمان – الغد – تنطلق الاثنين في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

ويقام الاثنين لقاء وحيد عند السادسة مساء ويجمع الأهلي مع الأرثوذكسي.

وتختتم الجولة الثلاثاء، حيث يلتقي القادسية مع الاستقلال عند الثالثة مساء، قبل أن يواجه عمان نظيره شباب الأردن عند السادسة مساء في مباراة مرتقبة.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، فيما يحل شباب الأردن ثانيا بـ 22، القادسية 16، الاستقلال 15، الأرثوذكسي 9، ثم الأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.