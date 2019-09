الدوحة – يلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في قمّة نارية بذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، اللذين سيسعى كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الرياض بارتياح كبير، في سعيهما إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000.

