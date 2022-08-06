مواجهتان في افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم

عمان- الغد – تنطلق اليوم، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022، بإقامة مباراتين لحساب الجولة الأولى من البطولة التي تمتد حتى مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة 14 فريقا.

وفي أولى مباريات البطولة، يلتقي فريقا العالية واليرموك عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، وبالتوقيت ذاته يلتقي العربي والأهلي على ملعب الأمير هاشم في الرمثا.

وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين، وذلك عندما يستقبل اتحاد الرمثا نظيره بلعما على ملعب الأمير هاشم، فيما يرحل الجليل لملعب السلط لملاقاة عمان اف سي.

وتستكمل المنافسات بعد غد بمبارتين أيضا، إذ تجمع الأولى فريقي كفرسوم والطرة على ملعب الأمير هاشم، فيما يستقبل ملعب السلط مواجهة البقعة والسرحان، على أن تختتم الجولة الأولى بلقاء وحيد يوم الأربعاء المقبل يجمع فريقي الكرمل والهاشمية، علما بأن جميع المباريات ستنطلق عند الساعة الخامسة مساء.

وأظهرت العديد من فرق دوري المظاليم جديتها في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين، من خلال التعاقد مع نجوم مميزة لها صولات وجولات في البطولات المحلية، إضافة إلى جلب مدربين خاضوا تجارب سابقة في دوري المحترفين والأولى أيضا، ومنهم من يخوض تجربته الأولى في هذه البطولة.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف جدول الترتيب لدوري المحترفين، فيما يهبط آخر فريقين لمصاف أندية الدرجة الأولى، بحيث تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويشارك في البطولة فريقي الجليل والبقعة بعد هبوطهما الموسم الماضي من دوري المحترفين، فيما هبط منشية بني حسن وذات راس لمصاف أندية الدرجة الثانية وحل بديلا عنهما فريقي العالية والهاشمية بعد صعودهما في الموسم الماضي.