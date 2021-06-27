مواجهتان قويتان تجمعان الجزيرة ومعان.. الجليل وسحاب

عمان- الغد- يتسابق فريقا الجزيرة ومعان لتحقيق الفوز في المباراة التي تجمعهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي في الجولة السابعة لدوري أندية المحترفين لكرة القدم، خصوصا وأن الفريقين يحاولان التقدم نحو المنطقة الآمنة، ففريق الجزيرة لديه 8 نقاط، فيما لفريق معان 5 نقاط، ومن هنا تتجلى المنافسة بين الفريقين في مساعيهما للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حضورهما الجديد في هذا الدوري.

ملعب الأمير محمد بالزرقاء سيكون شاهدا على المواجهة التي تجمع بين فريقي الجليل وسحاب وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، وهي واحدة من المباريات المهمة والقوية في هذه المسابقة، حيث يتطلع كلاهما لتعزيز رصيدهما النقطي ضمن مساعيهما للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث يملك كل فريق 3 نقاط.

الجزيرة × معان

ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة في ظل التقارب النقطي بين الفريقين، وتبدو الكفة الفنية متساوية بينهما، مع الأفضلية النسبية لفريق الجزيرة، الذي يعول كثيرا على مجموعة لاعبيه الشباب في تنفيذ الأساليب الهجومية والدفاعية التي تساعده على ضبط سيطرته على مجريات اللقاء، حيث الاعتماد ينصب على إبراهيم سعادة وعلي علوان ونور الدين الروابدة وحمزة الصيفي في تحريك ألعاب الفريق من خلال تكثيف الطلعات الهجومية صوب مناطق الفريق المنافس، مع الاستفادة مع خطورة تحركات المهاجم عبدالله العطار.

وبدوره، فإن فريق معان يملك بعض الوجوه القادرة على مجاراة الجزيرة من خلال التنويع في الخيارات والواجبات الهجومية، بعد الاطمئنان على الجبهة الدفاعية، ومن ثم البحث عن الطرق التي تسهل من مهمة مهدي علامة وأسامة سريوة ويزن الغرابلة ومحمود مشعل في بناء الهجمات والمحافظة على التوازن في شقيه الدفاعي والهجومي.

الجليل × سحاب

الفوز ولا غيره شعار يرفعه لاعبو الفريقين في هذه المواجهة، التي ينتظر أن تحمل في طياتها كامل الندية والإثارة، خصوصا وأن الفريقين يلعبان بالأساليب الفنية المشابهة، ويملكان العديد من العناصر التي يفترض أن تفرض حضورها في مثل هذه المواجهات المصيرية، ففريق الجليل الذي يتفوق على منافسه بفارق الأهداف، يظهر لأول مرة بمدربه الجديد العراقي جبار حميد، يسعى إلى فرض أفضليته على مناطق الملعب المؤثرة من خلال التركيز على تحركات صدام شهابات وفارس غطاشة وسليمان أبو زمع وتوريه ومايكل، في الوقت الذي ينتظر أن يقابله فريق سحاب بالأسلوب ذاته مع التشديد على الدور الدفاعي ومن ثم التوجه نحو استغلال بناء الهجمات المضادة التي يقودها يزن النعيمات وأشرف المساعيد وسليم عبيد وأحمد عفانة.