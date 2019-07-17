حياتناصحة وأسرة

مواد التحلية لا تخلو من المخاطر الصحية

منذ 47 دقيقة
مواد التحلية الاصطناعية قد تتسبب في حدوث تغيرات ببكتيريا الأمعاء -(د ب ا)

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برلين- أوردت مجلة “ديابيتس راتجيبر” الألمانية أن مواد التحلية الاصطناعية تمثل بديلا جيدا للسكر؛ حيث إنها تحد من السعرات الحرارية بالأغذية، غير أنها لا تخلو من المخاطر الصحية.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أن مواد التحلية الاصطناعية لا تؤدي إلى الشعور بنهم شديد نحو السكريات فقط، بل قد تتسبب أيضا – وفقا لنتائج دراسات حديثة – في حدوث تغيرات ببكتيريا الأمعاء، ما يرفع خطر الإصابة بالبدانة والسكري من النوع الثاني.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح “ديابيتس راتجيبر” بالتخلي عن مواد التحلية الاصطناعية.-(ا ف ب)

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