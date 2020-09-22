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مواد فحص كورونا ستنفد خلال ساعات في غزة

منذ 13 دقيقة

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غزة- حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ان نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص كوفيد 19 وصل الى مرحلة صعبة في المختبر المركزي.
واشار القدرة في تصريح صحفي، الى أن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري الخاص بفحص كورونا، ستنفد خلال الساعات القادمة، ما يهدد بانخفاض اجراء الفحوصات الى النصف.
واضاف إنه في حال توقف اجراء فحص كورونا سينعكس ذلك سلباً على استمرار متابعة الخارطة الوبائية وفحص المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الجهود التي نقوم لوقف تفشي الوباء.
وقال القدرة:” إننا نعاني نقصاً حاداً في 65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، مطالبا كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية الى انقاذ الوضع الصحي والتدخل الفوري لتلبية الاحتياجات المخبرية والدوائية الطارئة لمواجهة الجائحة.
بترا

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