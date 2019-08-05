“موازنة 2020″… المعشر: الأردن لا يعيش على إيرادات الدخان

محمود الطراونة

عمان – اعتبر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، إنّ الأردن لا يعيش على على إيرادات الدخان البالغة مليار دينار سنويا.

وقال في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموازنة العام لعام 2020، إنّ “ظروف الأردن الآن ليست مثل قبل 10 سنوات، وإن عجز المحروقات خلال 5 سنوات إلى 5 مليارات دينار، وبالتالي بقيت هنالك ديون على الموزنة”.

وأوضح أنّ الموطن تحمل عبئاً كبيراً، وأن واجنبا كمسؤولين أن نجد حلولاً لمشاكله”.

وقال إنّ “دخل الأردن من الضريبة العامة على المبيعات بلغ مليار دينار”.

وتابع: “لن ندخل بأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي العام المقبل إلا بعد اتفاق وطني ونعمل على وضع إطار وطني للاصلاح الاقتصادي وتنتهي المراجعة مع الصندوق في آذار/مارس المقبل، وسيكون هناك لجنة وطنية من الحكومة والأعيان والنواب واقتصاديين وجهات أخرى لإعداد إطار وطني للإصلاح الاقتصادي”.

بدوره قال مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، إنّه خلال النصف الأول من العام بلغت القضايا لمكافحة التهرب الضريبي 1587 قضية والضريبة حققت ضرائب أكثر 3 أضعاف خلال النصف الأول من العام 2018.

وأضاف “مستمرون بالحوار مع نقابة المحامين في نظام الفوترة ورفض القرار لا يعني عدم تنفيذه وهناك محامون طبقوا نظام الفوترة”.