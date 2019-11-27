مواصلة العمل لاستكمال أعمال الصيانة في”الديسي”.. واستئناف الضخ الخميس (فيديو وصور)

ايمان الفارس

عمان- أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري والكوادر الفنية لدى سلطة المياه ولدى شركة ديواكو تواصل جهودها على مدار الساعة لانجاز اعمال الصيانة الوقائية لمنظومة جر مياه الديسي لعمان ومحافظات المملكة الاخرى مؤكدا ان العمل في كافة مرافق الخط مازالت مستمرة حتى مساء اليوم الاربعاء ويتوقع انجازها بحلول غد الخميس ان شاء الله ليتم استئناف ضخ المياه لمناطق الدور في كل من محافظات العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة ومحافظات الشمال حال استكمال العمل مباشرة وفورا .

وبين الوزير ان اعمال الصيانة بدأت منذ صبيحة يوم الاثنين الماضي الموافق 25تشرين ثاني الحالي واستمرت على مدار الساعة في جميع مرافق المشروع الاستراتيجي الهام بأشراف مباشر من مسؤولي الوزارة ومدير مشروع جر مياه الديسي (BOT) والمهندسين والمختصين من ومن الوزارة وسلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بمشاركة (25) مهندس مختص و(75) فني وتقني وعامل .

واوضح ان العمليات الفنية والهندسية شملت اعمال استبدال لبعض المرافق وصيانة مرافق اخرى والتأكد من جاهزية وفعالية المضخات وانظمة السكادا واستبدال بعض المحابس الرئيسية والفرعية وكذلك الانظمة الالكترونية المشغلة للخط وثمن المهندس ابو السعود جهود طواقم المياه وشركة ديواكو لالتزامها بالمواعيد المحددة وانجاز الاعمال ضمن البرنامج المحدد وفي وقت قصير.

من ناحيته اوضح المهندس بشار البطاينة مدير مشروع جر مياه الديسي (BOT) ان اعمال الصيانة لمسار الخط البالغ طوله نحو (320كم) والمتضمنة صيانة انظمة التشغيل للابار الـ (55) في منطقة المدورة والخزانات التجميعية على طول المسار ومحطة ضخ مياه المدورة( خمس مضخات بطاقة 3300م3/ساعة لكل مضخة) ومحطة ضخ مياه مادبا (10 مضخات خمس مضخات بطاقة 2000م3/ساعة وخمسة بطاقة 1500م3/ساعة) الرئيسيتان وكذلك خزانات دابوق (250 الف م3) وخزان ابو علندا (150الف م3) والخزانات الاخرى على طول المسار اضافة الى خزانات كسر الضغط (7 خزانات ) .

واضاف ان الاعمال تضمنت صيانة محابس خزانات المدورة واللواحات الكهربائية للتبديل الالكتروني (ATS) وتفقد انظمة المولدات والمضخات الهيدرولويكية وصيانة محابس العزل ومحابس التحكم الخاصة عن بعد للخط الناقل ولوحات التحكم المنطقي المبرمج (PLC) واعادة صيانة المولدات في جميع المواقع الرئيسية والتأكد من سلامة عينات الفحوصات المخبرية لزيوت المولدات والمحولات والمضخات وكذلك صيانة المفاتيح الكهربائية الخاصة بالفولتية العالية والمتوسطة والمنخفضة ومحولات متغيرات التردد وكذلك لوحات التزامن الخاصة بالمحولات الكهربائية وفحص انظمة التوصيل واعادة برمجة وتشغيل سيرفرات انظمة اسكادا ( المراقبة عن بعد) وعمل نسخ احتياطية عن كافة برامج اسكادا .