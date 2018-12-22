مواصلة مكافحة الفساد

أظهرت ردود الأفعال المرحبة التي أعقبت إعلان الحكومة القبض على المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع، أن المواطنين، ينتظرون من الحكومة مثل هذه الاجراءات والأفعال والخطوات لمكافحة الفساد.

ردود الفعل، بينت أن المواطنين يريدون المزيد من هذه الخطوات لمواجهة هذا الفساد، ويشددون على ضرورة أن لاتكتفي الحكومة بهذه الخطوة، بل المزيد فيما يتعلق بقضية الدخان، وبقضايا الفساد الأخرى.

الحكومة التي ارتفعت شعبيتها قليلا بعد تسليم مطيع بجهود ملكية من قبل تركيا، مطالبة بخطوات اخرى في هذه القضية، حيث يعتقد الكثيرون، أن وراء مطيع “فاسدين” يجب الاطاحة بهم وتقديمهم للقضاء والعدالة.

لذلك، نجد ردود الفعل، تحث الحكومة على كشف من ساعد مطيع بفساده، ومن سهل خروجه من الأردن، وقبل ذلك، من الذي سهل عمل مطيع طوال السنوات الماضية.. ينتظر المواطن، أن يسمع الحقيقة، وأن تطال العدالة كل من كان له دور في هذه القضية.

هناك، من يعتقد أن مطيع سيكون كبش فداء، بالرغم من كل التأكيدات الحكومية، بأن لاحصانة لفاسد، وأنها لن تتهاون في محاسبة كل المتورطين بهذه القضية مهما كانوا، وبغض النظر عن المواقع التي يشغلونها.

لهذا، فإن الحكومة التي سمعت مديحا من قبل المواطنين، ستجد نفسها مرة أخرى في وجه المطالبات وحتى الانتقادات إذا توقفت القضية عند هذا الحد، ولم تتبين كل الحقائق، ولم يحاسب الفاسدون المتواطئون مع مطيع.

وليس هذا فحسب، فشهية المواطنين انفتحت للمزيد من الخطوات لمواجهة الفساد الذي يعتقد غالبية الأردنيين، أنه السبب الرئيس لما وصلت اليه أوضاعهم المعيشية الصعبة، والتعثر الاقتصادي للبلد.

ولهذا، فإن المطالبات بالمزيد من الإجراءات والخطوات الحكومية على هذا الصعيد كانت السمة الطاغية في ردود الأفعال. وبالرغم من كل التصريحات الحكومية التي تتعهد بكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين، فإن خطوة واحدة حقيقية على هذا الصعيد هي الرد الفعلي على المطالب الشعبية، والتي (الخطوة) ستمنح الحكومة ثقة شعبية فعلية.

اذن، فالأنظار كلها تتجه الآن لمتابعة ماذا سيحدث بعد القبض على مطيع، وما ستكشفه التحقيقات بخصوص هذه القضية؟ ولن يقبل الرأي العام أي نكوص بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.

كما سيزداد الضغط الشعبي على الحكومة للقيام بخطوات كبيرة ومؤثرة في قضايا الفساد، من خلال جلب المزيد من كبار الفاسدين إلى القضاء.. الحكومة لا يمكن أن تحصل على الثقة الشعبية إلا بمثل هذه الخطوات، وخطوات أخرى تخفف عن كاهل المواطنين الأعباء الكثيرة التي تثقل كاهلهم.