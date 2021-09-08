“مواطنة” يعقد حلقة دراسية حول دور المجتمع المدني في التربية والوعي السياسي

الجبور: البرنامج يهدف إلى بناء قدرات ومهارات الشباب للتدريب على برامج المواطنة المنتجة للوعي السياسي

عمان- الغد- عقد مركز المواطنة امس حلقة دراسية ضمن فعاليات برنامج المواطنة وإنتاج الوعي السياسي الذي يشارك فيه مجموعة من الفاعلات والفاعلين المدنيين من مختلف التيارات الثقافية والفكرية في الأردن، وتناولت الجلسة إشكاليات التنشئة السياسية والبناء السياسي، بالإضافة إلى تأطير تاريخي لمفهوم المواطنة وتطوراته، ودوره في تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.

كما تناولت الجلسة بحسب المدير التنفيذي لمركز المواطنة عبدالله الجبور مفهوم الهوية وتعدد الانتماءات، والدور التربوي السياسي لمنظمات المجتمع المدني، ويهدف البرنامج الذي يتكون من جلسات حوارية وورش عمل وحلقات دراسية رقمية وحضورية تفاعلية؛ إلى بناء قدرات ومهارات مجموعة من الفاعلات والفاعلين الشباب للتدريب على برامج المواطنة المنتجة للوعي السياسي بطريقة منهجية بنيوية.

هذا وتناقش الجلسات المقبلة بحسب الجبور مفاهيم الليبرالية والعلمانية، الديمقراطية الاجتماعية، المجتمع المدني في الأردن، بالإضافة إلى التاريخ والاجتماع السياسي الأردني، وتقييم مسارات التحول الديمقراطي الأردني، وتطوير منهجية تربوية للمواطنة وإنتاج الوعي السياسي.

يذكر بأن مركز المواطنة هو مؤسسة غير ربحية، تأسست عام 2016، وتسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والصالح العام في المجتمع، وبناء قدرات جيل الشباب وتعزيز مشاركته الإيجابية في الشأن العام.