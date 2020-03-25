مواطنون: الحكومة منحتنا فرصة مثالية لممارسة رياضة المشي

عمان – اعتبر مواطنون في مختلف محافظات المملكة أن الحكومة أتاحت لهم فرصة مثالية وإجبارية لممارسة رياضة المشي عندما قررت السماح لهم بالذهاب للتسوق من المحال التجارية القريبة من منازلهم دون استخدام السيارات.

وأعرب مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن شعورهم بالمتعة وتحسن في المزاج عندما تحركوا من منازلهم صباح اليوم مشيا على الأقدام للتزود باحتياجاتهم في ظل الحظر المفروض على تحرك السيارات في اطار اجراءات الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن سيف السعدي الذي يقطن في إحدى العمارات السكنية في عمان انه وجد نفسه مضطرا لقطع مسافة لم يقطعها من قبل سيرا على الأقدام لشراء بعض الحاجيات لمنزل أسرته.

وأضاف: المسافة التي قطعتها ليست طويلة ولا تزيد عن كيلومتر ولكني لم اعتد على المشي مثل هذه المسافة في ظل وجود السيارات، معربا عن سعادته بممارسة رياضة المشي التي جاءت اجبارية.

أما المواطن محمد كنعان الذي يقطن في عجلون فقد أكد أنه مارس اليوم رياضة المشي الإجباري، بعد أن خرج لشراء احتياجات منزله من المحلات القريبة في ظل منع سير المركبات بسبب إجراءات الحكومة، مشيرا “أنا لم أمارس رياضة المشي فقط، بل تجاوز ذلك إلى ممارسة رفع الأثقال بعد أن قمت بحمل الأغراض التي اشتريتها”.

واعتبر كنعان أن هناك ممارسات خاطئة في طبيعة حياتنا من ضمنها الاعتماد على السيارة في جميع الامور، الامر الذي يسهم بابتعادنا عن رياضة المشي التي تعتبر ضرورية ومهمة.

وأكد المواطن فراس عبدالمجيد الذي يعاني من زيادة في الوزن أنه وجد نفسه اليوم مضطرا للسير على الأقدام مسافة ليست بالقليلة، لشراء احتياجات منزله.

وأضاف: رغم شعوري بالتعب بسبب المشي وعدم استخدام السيارة، إلا أنني أشعر بالمتعة وتحسن في المزاج، متمنيا أن تزول غمامة كورونا وان نغير العديد من أنماط الحياة السلبية مثل الاعتماد على السيارة في جميع المشاوير.

يشار إلى أن عددا من المواطنين اعتبروا أن الطقس اليوم الأربعاء كان مثاليا للخروج والسير على الأقدام.

بترا