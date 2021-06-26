مواطنون: بلدة هام بإربد منسية بلا خدمات

احمد التميمي

اربد – طالب سكان بلدة هام غرب اربد وزارة الاشغال العامة والاسكان بإنارة مدخل البلدة الشرقي لما يسببه من حوادث قاتلة ليلا في ظل وجود عبارات مفتوحة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة وضرورة استبدالها بعبارات صندوقية .

واكدوا خلال لقاء جمعهم بالنائب خالد الشلول على ضرورة انارة النفق المجاور لإسكان المهندسين ومعالجة واصلاح الطرق الفرعية المربوطة مع شارع الحزام الدائري كونها غير ملائمة من الناحية الفنية وفتحت بشكل عشوائي.

ودعوا الى توسعة مدخل البلدة الرئيس من مثلث ناطفة الى داخل البلدة ووضع مطبات هندسية امام مدرسة هام الاساسية للبين لخطورة منحدر الشارع العام حفاظا على سلامة الطلبة وتعبيد الشارع المجاور لسور المدرسة والتي تعتبر امتداد لسعة الشارع النفاذ بسبب وضع الاشغال الطمم خلف الجدار مما يشكل ضغطا على السور وادى الى تشققات في جسم السور.

وطالبوا بلدية غرب اربد بعمل جدار استنادي للمقبرة لحمايتها من الانجراف في فصل الشتاء وتوفير الدعم للجمعية الخيرية لمساعدة الاسر الفقيرة لإقامة مشاريع تنموية، اضافة الى ضرورة انشاء متنفس لأبناء البلدة كناد رياضي او حديقة.

وطالب صالح التميمي بفصل منطقة هام عن منطقة ناطفة في مشروع قانون الادارة المحلية في ظل وجود ممثل واحد عن المنطقتين في اتساع عدد السكان في المنطقتين، اضافة الى اهمية فصل منطقة غرب اربد عن القصبة نظرا لوجود 100 الف نسمة في المنطقة بفصلها بلواء مستقل عن لواء القصبة.

وطالب محمد التميمي بإعادة النظر بنظام الابنية الجديد في ظل عدم قدرة المواطن على ترخيص منزله بمخططات هندسية في ظل التكلفة الباهظة لإصدار مخططات هندسية واعتماد المخطط الكروكي في عملية الترخيص سواء داخل وخارج التنظيم.

بدوره، وعد النائب الشلول بإيصال مطالب المواطنين للجهات المعنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن وخصوصا طريق اربد الدائري وانارة مدخل البلدة لما تشكله من خطورة على حياة السائقين في ظل افتقار الطريق للإنارة ليلا.