مواطنون “مستاؤون” من دوام الخميس بعد العيد.. هل القرار منصف؟!

منى أبو حمور

عمان– خيبت الحكومة آمال العديد من المواطنين في عدم امتداد عطلة عيد الأضحى المبارك حتى يوم السبت 17 من الشهر الحالي، وذلك بعد إعلانها بأن يوم الخميس الذي يسبقه هو “دوام رسمي”، معتبرين هذا القرار قطعا للإجازة، خصوصا وأن اليوم التالي له هو إجازة نهاية الأسبوع.

كان وقع إعلان الخميس الذي يلي العيد يوم عمل رسميا على مسامع الأربعيني معتصم رواشدة، كالصاعقة، فهو سيقضي عطلة عيد الأضحى مع أسرته في محافظة مادبا بمعية عائلته الكبيرة.

ويرى الرواشدة أن خرق العطلة بهذه الطريقة ينغص عليهم فرحة العيد، فالأغلبية تتجه لقضاء عطلة العيد في محافظات أخرى، وقرار الدوام يعني أن يضطروا للعودة إلى منازلهم قبل انتهاء عطلة العيد.

ويوافقه الرأي خالد محادين الذي انتظر إجازة عيد الأضحى لقضاء عطلة استجمامية خارج البلاد برفقة أطفاله، لافتا إلى أن اعتبار يوم الخميس دواما رسميا سيجبره على العودة، وخسارة ثلاثة أيام من الإجازة.

ويضيف “تعودنا عندما يكون الدوام بين عطلتين يتم تعويضه في يوم آخر، وعلى هذا الأساس حجزت للسفر”، متابعا أنه لن يجعل من هذا القرار سببا في نزع فرحة أطفاله الذين استعدوا كثيرا لقضاء هذا الأسبوع، وعليه اضطر لأخذ إجازة في ذلك اليوم من رصيده، مما تسبب بانزعاج مديره في العمل.

ومن جهة أخرى، استقبل العديد من المواطنين قرار الحكومة بدوام يوم الخميس بتهكم وسخرية، معتبرين يوم الخميس متمما لإجازة عيد الأضحى المبارك.

هبة الله مسلم علقت على قرار الحكومة بدوام الخميس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “هيك هيك معطلين، بناخدها إجازة سنوية”، في حين علق مراد حلاوة “أن دوام الخميس مضيعة للوقت ومصاريف لا داعي لها، بالنهاية الناس راح تروح على مكاتبها تعايد على بعض، وتشرب قهوة، وما حد راح يشتغل”.

وأثار تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجعل الخميس عطلة رسمية، وتعويضه بيوم آخر غضب الكثيرين الذين تساءلوا إن كان سيؤثر فعليا على الاقتصاد الوطني، ومعدل الإنتاجية.

في حين رأت الثلاثينية ليالي خير قرار الدوام “أنانيا وعلى حساب راحة المواطن”، مبينة “أن إجازة عيد الأضحى هي مناسبة دينية مليئة بالالتزامات العائلية، وطقوس ذبح الأضاحي”.

وأضافت “من حق النساء العاملات أن يحظين بيوم إجازة بعد الانتهاء من العيد للاستقرار في بيوتهن، وترتيب حياتهن من جديد، والاستعداد لدوام العمل”.

أما الثلاثيني أمجد عليان، فعلق أن هذا “الدوام” غير منطقي أبدا، وفيه تجاهل لخصوصية عيد الأضحى المبارك “عيد الحجاج”؛ حيث تبدأ قوافل الحج بالعودة إلى أرض الوطن ثالث ورابع أيام العيد.

وأضاف “من حقنا أن نجلس مع حجاجنا ونحتفل بعودتهم سالمين غانمين، ويوم إجازة لن يخرب البلد”، مؤكدا أن كل مواطن له قريب من أحد أفراد عائلته في الحج يحتاج إلى هذا اليوم للزيارات والتهاني.

ومن الناحية العلمية، يجد أخصائي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، أن دوام يوم الخميس الذي يلي العيد يشكل صدمة ما بعد العيد “الدوام”، والأصل أن يكون امتدادا للعطلة، وهو مهم بالنسبة للكثير من المواطنين الذين يسافرون خارج البلاد، أو يقضون إجازة العيد برفقة عائلاتهم في محافظات أخرى.

ويضيف “العطلة تتولد لحاجة الفرد للراحة والهدوء، حتى يعود “متجددا”، ولكن كسر أيام عطلة العيد بيوم دوام، ومن ثم عطلة يحدث صدمة”، حتى يتمكنوا من العودة بطاقة جديدة إلى العمل.

دوام هذا اليوم، من وجهة نظر مطارنة، هو ضرورة من وجهة نظر الاقتصاديين الذين يستهلكون الإنسان لآخر رمق، لكنه لن يتمكن من أن يعطي جسديا ونفسيا.

ويقول “دوام هذا اليوم بدون مبرر ويؤثر على هدوء الإنسان واستمتاع أفراد الأسرة بأجوائه، وهذا اليوم أتى كقطع لإجازة الكثير من الناس، حتى من قضى خارج مدينته”، لافتا إلى “أن وجود هذه الإجازة حاجة نفسية، وكسرها يسبب صدمة عند الأطفال الذين يقضون العيد مع أسرهم”.

قطع إجازتين بيوم دوام، بحسب مطارنة، يسبب صدمات عصبية متتالية، تؤثر اجتماعيا ونفسيا، ويشكل عائقا وردة فعل نفسية غير سليمة عند الأطفال والكبار. ويضيف “كما أن هذا الإعلان قضى على نشوة الأسرة التي أرهقت نفسها في التفكير فقط بدوام الخميس، وانصب اهتمامها نحو هذا اليوم في الإجازة”، لافتا إلى أن الحكومة لم تقرأ الجانبين النفسي والاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قد أصدر بلاغاً رسمياً بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للعاشر من آب (أغسطس) الحالي، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر منه.

“العطلة هي حق للمواطنين، ونحن بحاجة لتجديد طاقة الموظف بين الحين والآخر، ولا بأس أن يكون مثل هذا النوع من العطل”، وفق أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش.

ويلفت، بدوره، إلى ما يدعيه البعض بأن عطلة يوم الخميس فيها تعطيل للعملين الحكومي والخاص وقطع للاتصال مع الدول في الخارج، بالرغم من أن وسائل الاتصال الحديث تجاوزت هذا المنطق، وتتمكن الأطراف كافة من البقاء على اتصال دائم مع الخارج، بدون الحاجة الى الوسيط الحكومي بشكل دائم، مؤكدا أن منطق “أننا نتعطل عن العالم الخارجي ليس عائقا، ويمكن مناقشته من نواح كثيرة”.

ويرى عايش أن دوام يوم الخميس فيه إرباك للكثير من المواطنين، بالذات العاملين منهم، إن لم يكن جميعهم، وفيه محاولة للتشدد في موقع لا يحتاج لمثل هذا التشدد على موضوع الإنتاجية، فهي متراجعة، ولم تؤد كل ما تم القيام به الى رفع مستواها إلى الحد الذي يمكن لنا أن نتحدث فيه عن ضياع يوم من أيام الإنتاجية في الأسبوع.

والدوام يوم الخميس، من وجهة نظر عايش، سيؤدي الى كلف حكومية في الكهرباء والإنفاق على المشروبات، لذا فإن هذا اليوم سيذهب هدرا، وستكون نتائجه معكوسة على الإنتاجية، وستخفض من حجم الإنتاجية الذي سيتعامل معه جميع الموظفين العائدين إلى أعمالهم كأنه عقاب لهم، وبالتالي ستكون هناك خسائر صامتة في العودة للعمل في هذا اليوم.