مواطنون ومعنيون: الالتزام المطلق بحظر التجول غدا واجب وطني

عمان- أكد مواطنون ومعنيون أهمية الالتزام التام بحرفية قرار الحظر الكلي ليوم غد الجمعة والذي يأتي بهدف تعزيز الاجراءات الوقائية والتعقيمية من فيروس كورونا المستجد، وتدعيم عمل فرق الاستقصاء الوقائي، والقيام بكل ما يلزم لمنع انتشار العدوى ضمن الجهود الحكومية المتواصلة في هذا السياق.

واشار هؤلاء في أحاديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان هذا القرار يعني ضمن ما يعنيه، عدم استغلاله في تنظيم رحلات للشواء أو غيرها من النشاطات الاجتماعية ضمن الارياف او القرى او اطراف المدن، مع كل ما يحمله ذلك من خطورة ناجمة عن المخالطة والتجمعات الممنوعة اصلا، وفقا لقرار الحظر ومنع التجول حفاظا على صحة المواطن، مؤكدين أن الالتزام به هو واجب وطني قبل كل شيء، ومشددين على أهمية ايقاع العقوبات على كل من تسول له نفسه خرق الحظر.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة وضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الرسميّة للتعامل مع وباء كورونا، والحدّ من انتشاره، اعلن إغلاق جميع المحال التجاريّة والمنشآت المصرّح لها بفتح أبوابها، وعدم السماح للمواطنين بالتجوّل نهائيّاً، طيلة يوم غد الجمعة من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس / الجمعة، ولمدّة 24 ساعة، واستثنى من ذك الكوادر الطبيّة ومن يصرّح لهم بالخروج في ذلك اليوم فقط، لافتا، أنه اعتباراً من صباح بعد غد السبت، ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، بحيث يسمح للمحال التجاريّة والمنشآت المصرّح لها بفتح أبوابها والعمل، اعتباراً من العاشرة صباحاً، وحتّى السادسة مساءً.

من جهته أكد مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة أهمية الالتزام بالحظر من خلال تعزيز الوعي والالتزام في تنفيذ التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة واتباع اعلى درجات الوقاية والسلامة العامة، مشددا على ان حالة جديدة واحدة قد تنسف كل الجهود السابقة وتعيدنا للمربع الاول.

وأكد الدكتور الهياجنة أن السيطرة على الوباء وانحساره يعتمد بالدرجة الاولى على وعي المواطنين برفد الجهود الرسمية والصحية، وتعميق اثرها على ارض الواقع التزاما وحرصا وتعاونا.

كما اشار في هذا الاطار الى التزام اهالي اربد والعديد من المبادرات التي اطلقوها سواء ما يتعلق منها بالتعاون الفعال مع فرق الاستقصاء الوبائي او المبادرة الذاتية للفحص او الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات، والتي اسهمت بانخفاض معدل الاصابات، حيث بدأ منحنى الوباء بالهبوط، مشددا على اهمية الالتزام بالبقاء بالمنازل لما له من أثر ايجابي على انخفاض عدد الاصابات بهذا الفيروس.

وفي سياق متصل قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، أن قرار الحظر ليوم غد الجمعة، واضح ومحدد واستباقي في ترتيب استمرار اجراء الحظر وفقا لخطة حكومية محكمة، ولعل من عوامل نجاحه وضرورة امتثال المواطنين له، قيام الحكومة بالإعلان عنه قبل ايام عدة، حيث منحوا الفرصة اللازمة للتبضع بالحاجيات الضرورية، فضلا عن التهيئة الكافية والاستعداد النفسي المرتبط بهذا اليوم.

واشار الى ان تنبيه الحكومة المسبق والاحترازي للمواطنين بأهمية الالتزام غدا بضرورة البقاء بالمنازل وعدم مغادرتها مطلقا، هو بمثابة رسالة متعددة الرؤوس والمضامين التي ارسلت بلغة واضحة وموجزة وبسيطة، وبحزم وطني ناعم، ولكنها مهمة جدا، وحاسمة جدا، ووجهت لكل اهلنا في كل زاوية من زاويا الوطن، في البادية والريف والمدينة والمخيم، ولكل مكونات الشعب الاردني الواحد، الذي اثبت خلال هذه الأزمة انه على قلب رجل واحد، وان قوته بتضامنه، وبتجاوبه مع كل الاجراءات الحكومية التي ابتغت وتبتغي دائما المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وشدد محادين على أهمية هذا اليوم تحديدا باعتباره ذروة البرنامج الحكومي الحازم لضبط انتشار الفيروس، وقطف ثمار النجاح والتغلب على الفيروس بعون الله تعالى، وبالتالي “علينا الامتثال فكرا وسلوكا بعدم التجوال بشكل قاطع، وعدم تنظيم اي تجمعات من أي نوع منعا للمخالطة، كأن يفكر احد ما مثلا، بأن ينظم رحلة للشواء في أي من القرى أو الارياف أو أطراف المدن، أو اي منطقة في المملكة”.

وأكد أن “علينا أن نتعاضد جميعا لإنجاح ما زرعناه عبر كل اجهزة الدولة، وان نعمق حالة التفرد الاردنية في تعاملنا الواعي مع مصاحبات الفيروس والتي شهد لنا فيها العالم بأجمعه”.

وأضاف محادين، “يوم الجمعة سيكون بعون الله الصورة المتممة لوعي الاردنيين ودورهم الوقائي المتقدم، الذي نأمل ان نقطفه، مع إحساسنا بأن خطورة هذا الفيروس تكمن بأنه غير مرئي، وعلينا اذن، أن نأخذ بكل ما يقينا منه، وخاصة التباعد الجسدي، وبشكل مطلق، لا هوادة فيه”.

ولفت الى أننا وبالتزامنا بقرار الحظر الكامل غدا، سنؤكد مرة أخرى لأنفسنا وللعالم أننا الدولة القدوة ورغم قلة الامكانيات، سخرت كل مواردها، وأجهزتها، وفرقها، وطاقاتها، وانسانها، للحفاظ على صحة المواطن.

وشدد على ان “نجاحنا كأردنيين في التغلب على هذه العدوى المرضية، سيسهم الى حد بعيد في نجاح بلد برمته، استطاع وبكل حكمة وروية جدارة أن يصدّر تجربته في التعامل مع هذه الازمة للعالم، ومكرسا قيم الحياة الجميلة والانجاز الملحوظ في زمن الأزمات، حيث ارتبك الآخرون”.

بدوره اكد طه أبو ردن، تاجر عقارات، ان على الجميع دون استثناء الالتزام التام بالحظر طيلة يوم غد، قائلا: “ملتزمون ببيوتنا الى ان يصبح الاردن خاليا تماما من وجود هذا الفيروس، مشددا على اننا سنتجاوز هذه الازمة بعون الله انطلاقا من مسؤولية كل واحد منا تجاه وطنه ونفسه.

وفيما شدّ المحامي أمير فريحات على يد الدولة بضرورة معاقبة كل من يخرق الحظر، مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود للوصول الى “صفر حالة”، أكد التاجر مراد ابو شهم، أن الالتزام الحرفي والكلي بقرار منع التجول غدا هو واجب وطني ومسؤولية تاريخية على كل منا التعبير عنهما بالبقاء بالبيوت. -(بترا)