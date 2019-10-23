مواطنون يتبرعون بترميم منازل في عدة محافظات

عمان- الغد- تشهد حملة فزعة أهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، والتي أطلقتها نقابة المهندسين الاردنيين، جوا من المنافسة بين أبناء الوطن من المتبرعين لصالح الحملة، فقد تبرع البعض منهم بترميم منزل بالكامل في محافظتي الكرك والمفرق، الأمر الذي يؤكد حس المسؤولية المجتمعية لدى الجميع بضرورة دعم ومساندة اشقائهم من الاسر العفيفة، لترميم منازلهم التي تفتقر الى معايير الصحة العامة والسلامة من كافة الجوانب.

وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحملة المهندسة هديل المجالي، إن الخيمة التي اقامتها نقابة المهندسين تشهد اقبالا ملحوظا من قبل المتبرعين، في جو ملؤه الحماس والتنافس، بشكل يؤكد فزعة ابناء الوطن من مختلف الفئات العمرية حتى الاطفال الذين أضافوا للحملة رونقا خاصا .

وأشارت الى أن فروع النقابة في المحافظات تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين للتبرع لصالح الحملة، داعية الى تكاثف الجهود وبذل المزيد من العطاء من اجل دعم الحملة.

وأكدت المهندسة المجالي ان باب التبرع لصالح الحملة مفتوح من خلال خيمة حملة فزعة أهل امام مجمع النقابات المهنية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، إضافة إلى صناديق النقابة المختلفة وعبر الحساب البنكي رقم 25145 فرع البنك الاسلامي الاردني في الشميساني.