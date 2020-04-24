مواطنون يخرقون الحظر تحت ضغط ظروف إنسانية وصحية

طلال غنيمات

عمان- بالرغم من قرار حظر التجول والتنقل الصادر بأمر قانون الدفاع، لكن ثمة ظروفا إنسانية قاهرة تدفع مواطنين، لكسر القرار، بخاصة إذا ما اتصل الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والأمور الصحية.

الحكومة عمدت إلى حل هذه المشكلة عبر التوسع بإصدار تصاريح مؤقتة يومية لمدة 24 ساعة تصل في الحد اليومي إلى 10000 تصريح، لزياره الوالدين ولغايات أخرى أعلن عنها وزير الإعلام أمجد العضايلة.

وأكد أن التوسع في منح التصاريح اليومية، جاء لتلبية احتياجات المواطن اليومية، ومساعدته لقضاء حاجاته، وتنفيذ خدمات يحتاجها، كمراجعة البلوك أو المستشفيات أو غيرها.

كسر مواطنين للحظر، يكلفهم غرامات مالية تدفع للمدعي العام، فالمخالفة تصل الى 110 دنانير وحجز المركبة لـ30 يوما، في ساحات الحجز المقررة وهي في منطقتي السواقة والموقر، وبكلفة بدل نقل للمركبة من منطقة المحطة باتجاه ساحات الحجز والتي قد تصل الى 300 دينار تقريبا.

الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور بشير الدعجة قال إنه منذ بداية أزمه فيروس كورونا، كان هناك دور مهم لمركز إدارة الأزمات في إصدار تصاريح مؤقتة، لكنها لم تكن تكفي لتلبية احتياجات كافة المواطنين الذين أجبرهم قرار حظر التنقل والتجول، الابتعاد عن ذويهم ومنعهم من وصل أرحامهم نتيجة ظرف طارئ، ندعو الله ان يمكننا من تجاوزه بخير وسلام وأمان، وكما تعودنا دائما أننا في الأردن عشنا أزمات وكنا نخرج منها دائما اقوى بفضل الله، وبفضل الرعاية الملكية والتوجيهات السامية.

الدكتور في علم الاجتماع حسين الخزاعي؛ قال ان كسر حظر التنقل من بعض المواطنين، يكون بسبب ظروف طارئة كزيارة الوالدين والتأكد من تلبية احتياجاتهم اليومية إذا ما كان الوالدان طاعنين في السن، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم، فيكون خروجهم من المنزل سببه أمر إنساني.

ودعا لأن يكون هناك تعاون من الحكومة، والتجاوز عن تحميل الأشخاص الذين يخرجون لهذه الغاية من أي تبعات أو مخالفات أو أعباء مالية، نتيجة مخالفتهم للحظر.

مصدر أمني صرح لـ”الغد” انه منذ بداية الازمة وقرارات الدفاع، كان هناك تعاون كبير بتسهيل مهمة الابناء للوصول لآبائهم الطاعنين في السن، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم عبر منحهم تصاريح مؤقتة، كانت تصدر باسمائهم لـ24 ساعة، تمكنهم من الخروج والتنقل دون تحمل اي تبعات او مسؤولية قانونية او مالية.

واشار الى انه تم التوسع في منح التصاريح اليومية حيث بلغت 10 آلاف تصريح يمنح خلال الرابط الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه من وزير الإعلام.