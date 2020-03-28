مواطنون يفتقدون مراكز اللياقة البدنية ويلجأون للرياضة المنزلية

خالد الخطاطبة

عمان – أكد عدد كبير من المواطنين، إفتقادهم لمراكز اللياقة البدنية التي اعتادوا على التواجد فيها بشكل شبه يومي، قبل أن تغلق أبوابها التزاما بتعليمات الحكومة، في إطار الجهد الوطني لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

واشار مواطنون إلى أنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بأهمية تواجد مراكز اللياقة البدنية، التي كانت تمنحهم الشعور بالراحة النفسية إلى جانب بناء جسم صحي، بعد أن اعتادوا على إجراء تمارين يومية سواء قبل الذهاب للعمل أو بعد إنتهاء ساعات الدوام.

وكشف متحدثون لـ”الغد” أنهم لم يشعروا بأهمية مراكز اللياقة البدنية إلا بعد أزمة كورونا التي اجبرتهم على الجلوس في المنزل، تطبيقا لتعليمات الحجر الصحي، متمنين أن تزول هذه الغمامة، وتعود الأمور إلى مجاريها.

وكشفت الزميلة أمنة الطبيشي عن اعتيادها بشكل دائم على زيارة صالة اللياقة البدنية، للخضوع لوجبة تدريبية يومية لمدة ساعة أو ساعتين، في إطار حرصها على حياة صحية تربت عليها واقتبستها من والراحل والدها.

وقالت الطبيشي: نفتقد حاليا لصالات اللياقة البدنية المغلقة، ولكن بنفس الوقت أحرص على الالتزام ببرنامج تدريبي منزلي بشكل شبه يومي، لمقاومة ملل وضجر الجلوس في المنزل بسبب الحجر المنزلي.

ودعت الطبيشي الجميع للالتزام بتدريبات منزلية حتى لو كانت خفيفة، لما لها من تأثير كبير على الصحتين النفسية والجسدية.

وأكد الموظف محمد كنعان الذي يعمل في شركة خاصة، أنه اعتاد على زيارة صالة اللياقة البدنية بمعدل 3 ايام في الأسبوع قبل الذهاب إلى العمل، قبل أن يشعر حاليا بفراغ كبيرة نتيجة اغلاق مراكز اللياقة.

واضاف: كنت اذاهب للتدريب الصباحي عند الساعة السادسة صباحا، حيث أخضع نفسي لتدريب لمدة ساعة، قبل أن اذهب للعمل.

وكشف كنعان عن محاولاته الأن وفي ظل الحجر المنزلي، للقيام بتدريبات جماعية وفردية في المنزل، رغم اعترافه بالاستسلام للكسل في الكثير من الاحيان.

أما المهندس فراس عبدالمجيد، فقد كشف عن حرصه في هذه الايام على ممارسة تمارين رياضية جماعية منزلية برفقة ابنائه، من خلال تمارين فيها نوع من المرح والتسلية.

وأعترف عبدالمجيد أن التدريبات المنزلية لا تغني اطلاقا عن التمارين الخارجية سواء في الملعب أو صالات اللياقة البدنية، ولكن الظروف التي تمر بها المملكة كما هو سائر بلاد العالم، تجبره على الاستسلام للجلوس في المنزل مع قليل من الرياضة المنزلية الجماعية.

أما مدرب حراس المرمى عبدالرؤوف الكتة، فقد أكد مواظبته على تدريبات منزلية فردية وجماعية، بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية بشكل نسبي، لافتا إلى أن الكثير من الرياضيين وغير الرياضيين افتقدوا في هذه الايام صالات اللياقة البدنية التي كانت تشكل متنفسا لهم.

وشدد الكتة على ضرورة الالتزام بتدريبات منزلية في هذه الأيام، أو مواجهة حياة غير صحية، وزيادة في الوزن.

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