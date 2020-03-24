مواطنون ينتقدون آلية توزيع الخبز في مادبا

أحمد الشوابكة

مادبا – انتقد مواطنون في محافظة من آلية توزيع و ايصال مادة الخبز لمنازلهم ، مشيرين الى ان مادة الخبز اصبحت في بعض المناطق تباع بالسوق السوداء وباسعار مرتفعة.

واكد ليث القعايدة ان الخبز بات يباع بالسوق السوداء دون حسيب او رقيب وسط غياب تام للرقابة.

وأشار الى ان الخبز بات يباع للمواطنين عن طريق الواسطة والمحسوبية، الامر الذي تسبب بخروج العديد من المنازل للحصول على احتياجاتهم من مادة الخبز.

وانتقد المواطن علي الشوابكة آلية توزيع وإيصال الخبز التي سببت ارباك وفوضى عامة أغلب المخابز و ألية النقل التي تم تخصيصها مشيرا الى انه لم يصله طيلة اليوم مادة الخبز، مما اضطره الى خرق الحظر والذهاب الى المخابز من اجل شراء الخبز بعد نفاذه من عنده.

ولفت الى الخبز بات يباع للمواطنين عن طريق المعارف والمحسوبيات، الامر الذي تسبب بارباك وعدم حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز.

إلى ذلك فقد أشار عدد من المواطنين إلى ارتفاع في أسعار كيلو الخبز يصل إلى الى دينار ، ما سبب حالة من استغلال حاجة المواطنين لمادة الخبز التي تعتبر من أهم السلع.

ودعا هؤلاء إلى ايجاد الية اخرى للتوزيع وخصوصا وان العديد من المواطنين لم

تصلهم مادة الخبز امس، داعين الى ايجاد غرفة طوارئ للتنسيق اكثر لتوزيع الخبز بشكل عادل للمواطنين.

وأكد المواطنين على دور مديرية شرطة مادبا في عملية تنظيم وإيصال مادة الخبز إلى المواطنين ، ومتابعتهم الحثيثة في تطبيق حظر التجول.

من جانبه ، أكد رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة أن مادة الخبز متوفرة ، ولم تتلقى الغرفة التجارية أي شكوى حيال التلاعب بأسعار مادة الخبز .

بيد أنه، اشار الى ان وجود مواطنين امام المخابز اعاقت حركة الموظفين، حيث قامت ببيع الخبز مباشرة للمواطنين وهو امر مخالف للقانون بحظر التجول والبيع المباشر للمواطنين.