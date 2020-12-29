مواطن سوري يناشد الحكومة والمفوضية السامية لعلاج شقيقه الطفل المصاب بمرض نادر-(فيديو)

احمد التميمي

اربد – ناشد مواطن سوري يقطن في مدينة اربد الحكومة والمفوضية السامية للاجئين بتكفلهم بعلاج شقيقه الطفل محمود عبد الحميد يوسف 11 عاما المصاب بمرض نادر (السيستينوسيس) والذي يرقد الآن في العناية الحثيثة بمستشفى رحمة للأطفال في مدينة إربد

وقال احمد شقيق الطفل محمود أن الاخير أُصيب بِمرض نادر عجز أطباء الأردن وسوريا عن علاجه منذ صغره و هو بعمر 6 أشهر وهذا المرض نادر ( السيستينوسيس ) ناجم عن خلط أملاح الجسم مع الدم، مما سبب له فشل كلوي حاد ، الأمر الذي جعل هناك صعوبة بإجراء زراعة كلية للطفل وإنقاذ حياته حسب قول الأطباء.

وأضاف انه راسل أكثر من مستشفى في أمريكا وألمانيا وأبدو استعدادهم لعلاجه أو المحاولة في علاجه، إلا أن الظروف المادية ووجوده كلاجئ في الأردن يحول دون سفره لأي دولة في العالم.

وأضاف أن شقيقة يصارع الموت الآن ويرقد في المستشفى دون أي تحسن في حالته، مشيرا إلى أن شقيقة يبقى في المستشفى لمدة 20 يوما وبعدها يتم إخراجه دون أن يتم علاجه، مما تكبد في كل مره في إدخاله مبالغ مالية كبيرة وخصوصا وانه غير مشمول بالتامين الصحي ويتم علاجه على نفقته الخاصة.

ودعا الحكومة والمفوضية السامية للاجئين بالتكفل بعلاجه بأي طريقة يرونها مناسبة لإنقاذ حياة الطفل.



وحسب التقرير الطبي لمستشفى الأميرة رحمة ان الطفل يعاني من فشل كلوي وضعف شديد بالدم وارتفاع في ضغط الدم وبحاجة إلى غسيل كلى عن طريق الدم بعد إدخال قسطرة للغسيل.

ومرض السيستينوسيس هو مرض وراثى نادر ويصاب به الأطفال عن طريق الأم والأب الحاملين للجين ولكنهم أشخاص طبيعيون غير مصابين بالمرض وأن زواج الأقارب السبب في زيادة نسبة المرض ويصاب به الطفل فى الكلى وقصور وظائف الكبد وفى قرنية العين والتى تؤدى إلى فقدان البصر .

الأعراض المبكرة تحدث في السنة الأولى من عمر الطفل، وتبدأ بفقدان السوائل والأملاح وضعف فى النمو، ثم فشل كلوي نهائي يحتاج إلى غسيل وزراعة الكلى قبل أن يصل الطفل إلى عمر 8 سنوات، كما تحدث ترسبات في القرنية تفقد الطفل البصر، كما يؤثر على لين العظام والغدة الدرقية.

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