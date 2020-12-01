مواطن يخرج من إربد لعمان سيراً على الأقدام للحصول على علاج لابنته

مزن السفاريني

عمان- في خطوة لافتة، سار المواطن عصام أبو الرب، على أقدامه برفقة ابنته من مدينة إربد بإتجاه عمان، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحصولها على علاج من المرض الذي تعاني منه.

وقال أبو الرب، لـ”الغد”، إنه قرر التوجه لعمان سيرا على الأقدام، بعد أن تقطعت به السبل في علاج ابنته التي تعاني من الألم منذ نحو عامين.

وأثارت خطوة السير على الأقدام من إربد نحو عمان، تفاعل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بتأمين علاج للطفلة خارج الأردن، مع العلم أن الطفلة حصلت على مكرمة قبل عامين للعلاج لكن ذلك لم يؤثر على وضعها الصحي.